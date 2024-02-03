Церковне свято 3 лютого: що категорично не можна робити, щоб не накликати неприємності

3 лютого церква за новим календарем вшановує праведного Симеона Богоприємця і Анну Пророчицю, за старим стилем у цей день молились до Максима Сповідника.
Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Симеон Богоприємець є одним із перших перекладачів Святого Письма на грецьку мову. Одного разу працюючи над книгою пророка Ісаї, йому явився Ангел і сказав, що пророцтво про народження Месії правдиве і Симеон сам стане свідком його здійснення.
Через деякий час святий у храмі Єрусалиму зустрів 84-річну вдову Анну, яка за свою праведне життя отримала дар пророцтва. Саме Симеон і Анна першими впізнали у беззахисній дитині великого Месію, коли Діва Марія і Йосиф на 40-й день після народження Ісусу принесли його в Єрусалимський храм.
Наші предки у цей день починали готуватися до весняних робіт, лагодили все, що потребувало ремонту. Тому часто цей день називали "Лагодження" або "Починки".
День ангела сьогодні святкують: Ганна, Роман, Симон, Семен, Адріан, Влас, Тимофій, Гаврило, Дмитро, Клавдій.
Сьогодні заведено молитися за здоров'я дітей.
"О великий угоднику Божий Богоприємцю Симеоне! Збережи молитвами Твоїми в мирі життя дитини моєї, і в усьому благому доброго успіху випроси, даруючи все, що для життя та благочестя дитині моїй необхідне. Прошу Тебе, святий Симеоне, щоб дитина моя тихе і мирне життя прожила у благості і чистоті й укінці сподобилася Царства Небесного". Амінь.
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