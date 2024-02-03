Церковный праздник 3 февраля: что категорически нельзя делать, чтобы не навлечь неприятности

История праздника

Симеон Богоприемник является одним из первых переводчиков Священного Писания на греческий язык. Однажды, работая над книгой пророка Исаии, ему явился Ангел и сказал, что пророчество о рождении Мессии сбудется на самом деле и Симеон сам станет свидетелем его исполнения.

Через некоторое время святой в храме Иерусалима встретил 84-летнюю вдову Анну, которая за свою праведную жизнь получила дар пророчества. Именно Симеон и Анна первыми узнали в беззащитном младенце великого Мессию, когда Дева Мария и Иосиф на 40-й день после рождения Иисуса принесли его в Иерусалимский храм.

Наши предки в этот день начинали готовиться к весенним работам, чинили все, что нуждалось в ремонте. Поэтому часто этот день называли "Починки".

Приметы дня

если лес шумит - то будет оттепель или снег, трещит - ждите затяжных морозов

если лежит много снега - лето будет дождливым

в печи слабая тяга - ждите тепла, сильная - холодов

птицы летают низко - скоро будет ненастье

Что нельзя сегодня делать

давать и брать деньги взаймы

надевать черную одежду, иначе рискуете навлечь на себя неприятности

хранить дома старые и поломанные вещи

обижаться на людей, если они нанесли вам вред ненамеренно

День ангела сегодня празднуют: Анна, Роман, Симон, Семен, Адриан, Влас, Тимофей, Гаврило, Дмитрий, Клавдий.

Молитва о здоровье ребенка

Сегодня принято молиться за здоровье детей.

"О великий угодник Божий Богоприемник Симеон! Сохрани молитвами Твоими в мире жизни младенца моего, и во всем благом благополучии выпроси, даря все, что для жизни и благочестия ребенку моему необходимо. Прошу Тебя, святой Симеон, чтобы ребенок мой тихую и мирную жизнь прожил в благости и чистоте и в конце концов сподобился Царству Небесному". Аминь.