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Церковна заборона чи забобони? Чи правда, що на Різдво не можна митися

Чи можна митися на Різдво (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Різдво в Україні відзначається 25 грудня, оскільки країна перейшла на новоюліанський календар. З цим великим святом пов'язано багато забобонів. Одне з них - чи можна митися цього дня.

Відповідь на це запитання читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Чи можна митися на Різдво?

На свято Різдва Христового обов'язково потрібно відвідати церкву і бути на Божественній літургії. Але поставити свічку та сказати подяку Богу можна і вдома перед іконами.

У Різдво ви можете спокійно митися і займатися повсякденними справами, якщо вони націлені на задоволення власних потреб, а не на розвагу.

Навіть робота також не вважається гріхом, якщо сили спрямовані на заробіток для харчування та найнеобхіднішого. Прати одяг потрібно лише за необхідності, якщо вже дуже це потрібно.

Інтимні відносини між подружжям також не забороняються, якщо у них є прагнення продовжити свій рід і мати довгоочікуване потомство.

Народна прикмета свідчить, що люди, які здійснюють цього дня покупки та походи по магазинах і ринках, залучають у своє життя достаток та фінансове благополуччя. Можна також залишати милостиню, щоб ті, хто потребує вас, помолилися.

Що не можна робити на Різдво

У це велике свято заборонено лаятись і вступати в конфлікти та сварки. Ваші негативні думки можуть стати матеріальними та втілиться в життя.

Вважається, що у світле свято народження Христа не слід одягати чорні речі, оскільки вони символізують жалобні шати. Найкращим вибором будуть ошатні речі світлих тонів.

Під забороною перебувають вечірки, спрямовані на досягнення власного задоволення, а також розпиття алкоголю у великих дозах.

Не ходіть цього дня на цвинтар, краще відкласти поминки покійних другого дня.

 

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