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Церковь требует деньги: под Львовом местные жители получают письма о "долгах"

Автор: Styler

В селе Подборцы Львовской области местные жители начали получать написанные от руки "квитанции", в которых указаны долги перед церковью.

Одну из таких "квитанций" опубликовал Николай Федан на своей странице в Facebook.

В ней указано, что мужчина должен заплатить 2530 гривен долга, который начался еще с 2013 года. Так, с 2013 по 2016 года сумма в год составляла 220 гривен, а с 2017 - уже 330.

Под Львовом церковь выставила местному жителю долг (фото: facebook.com/mykola.fedan)

Какая именно церковь "выбивает" долги у верующих, в сообщении не говорится.

"Я так понимаю, что это кто-то платит. И что у тех людей в голове кто считает, что это нормально. Интересно, если все перестанут платить или начнутся Крестовые походы", - написал Федан.

Пользователи сети прокомментировали это.

  • Это жесть. И самое интересное, что "ревностные верующие" серьезно не понимают, в чем абсурдность этой ситуации. Вы сами сделали из церкви магазин. И удивляетесь, что ваш магазин не хочет содержать человек, который в него не ходит.
  • Позор такой церкви и тем священникам. Церковь превратилась в место, где делают бизнес, а не молятся.
  • В принципе можно на них заявление накатать.
  • Я так поняла, что комментарии пишут атеисты, которым не нужно ни церкви, ни Бога, они имеют другого божка. Народ, а вы крещенные? Наверное, нет! Ибо крещенные люди - это христиане, а христиане читают Библию и стараются жить согласно Библии.

Напомним, эксперты рассказали, кого нельзя брать в крестные для ребенка.

Мы также писали о том, что в Киеве из-за непогоды пострадала Андреевская церковь.

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Львовцерковь