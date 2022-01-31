Церковь требует деньги: под Львовом местные жители получают письма о "долгах"

В селе Подборцы Львовской области местные жители начали получать написанные от руки "квитанции", в которых указаны долги перед церковью.
Одну из таких "квитанций" опубликовал Николай Федан на своей странице в Facebook.
В ней указано, что мужчина должен заплатить 2530 гривен долга, который начался еще с 2013 года. Так, с 2013 по 2016 года сумма в год составляла 220 гривен, а с 2017 - уже 330.
Под Львовом церковь выставила местному жителю долг (фото: facebook.com/mykola.fedan)
Какая именно церковь "выбивает" долги у верующих, в сообщении не говорится.
"Я так понимаю, что это кто-то платит. И что у тех людей в голове кто считает, что это нормально. Интересно, если все перестанут платить или начнутся Крестовые походы", - написал Федан.
Пользователи сети прокомментировали это.
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