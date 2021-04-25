Церемония вручения Оскара 2021: где и когда смотреть онлайн грандиозное шоу

Где смотреть Оскар 2021

В этом году церемония вручения Оскара была перенесена с февраля на апрель в связи с пандемией COVID-19. Несмотря на изменения, организаторы прилагают все усилия для того, чтобы сделать событие самым ожидаемым вечером в мире киноиндустрии.

Мероприятие состоится на Юнион-стейшн в центре Лос-Анджелеса с прямыми включениями из голливудского кинотеатра "Долби", а также сопутствующих площадок по всему миру.

Прямую трансляцию 93-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира Оскар из США можно будет смотреть на канале "Украина" в ночь с воскресенья на понедельник. Начнется это действо в 01:30 по киевскому времени.

Ведущие Владимир Остапчук и Алена Винницкая познакомят зрителей с лентами-номинантами, раскроют все подробности церемонии: расскажут о новых правилах кинопремии, нестандартной реализации церемонии, подготовке к событию, трендах и скандалах, сопровождавших ее.

Также в студии ведущие сделают обзор прессы, покажут самые интересные публикации звезд в соцсетях и невероятные наряды, которые селебрити выбрали для церемонии.

Комментировать грандиозное событие будет Анатолий Анатолич, а переводчиком-синхронистом станет Сергей Саржевский.

Главные номинанты на Оскар 2021

В этом году за главный "Оскар" в номинации "Лучший фильм" будут соревноваться восемь кинолент: "Отец", "Иуда и Черный Мессия", "Манк", "Минари", "Земля кочевников", "Перспективная девушка", "Звук металла", "Суд над чикагской семеркой".

В категории "Лучшая режиссура" представлены Томас Винтенберг ("Еще по одной"), Дэвид Финчер ("Манк"), Хлоя Чжао ("Земля кочевников"), Эмеральд Феннел ("Перспективная девушка"), Ли Айзек Чун ("Минари").

За статуэтку в категории "Лучшая мужская роль" поборются актеры Риз Ахмед ("Звук металла"), Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза"), Энтони Хопкинс ("Отец"), Гэри Олдман ("Манк"), Стивен Юн ("Минари").

За первенство в номинации "Лучшая женская роль" будут соревноваться актрисы Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза"), Андра Дэй ("Соединенные Штаты против Билли Холидей"), Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины"), Фрэнсис МакДорманд ("Земля кочевников"), Кэри Маллиган ("Перспективная девушка").