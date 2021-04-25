Церемонія вручення Оскара 2021: де і коли дивитися онлайн грандіозне шоу

Де дивитися Оскар 2021

Цього року церемонія вручення Оскара була перенесена з лютого на квітень у зв'язку з пандемією COVID-19. Незважаючи на зміни, організатори докладають усіх зусиль для того, щоб зробити подію найочікуванішим вечором у світі кіноіндустрії.

Захід відбудеться на Юніон-стейшн в центрі Лос-Анджелеса з прямими включеннями з голлівудського кінотеатру" Долбі", а також супутніх майданчиків по всьому світу.

Пряму трансляцію 93-ї церемонії вручення найпрестижнішої кінопремії світу Оскар із США можна буде дивитися на каналі " Україна"у ніч з неділі на понеділок. Розпочнеться це дійство о 01:30 за київським часом.

Ведучі Володимир Остапчук та Альона Вінницька познайомлять глядачів зі стрічками-номінантами, розкриють всі подробиці церемонії: розкажуть про нові правила кінопремії, нестандартну реалізацію церемонії, підготовку до події, тренди і скандали, що супроводжували її.

Також у студії ведучі зроблять огляд преси, покажуть найцікавіші публікації зірок у соцмережах та неймовірні вбрання, які селебрітіз обрали для церемонії.

Коментувати грандіозну подію буде Анатолій Анатоліч, а перекладачем-синхроністом стане Сергій Саржевський.

Головні номінанти на Оскар 2021

Цього року за головний "Оскар" у номінації "Найкращий фільм" змагатимуться вісім кінострічок: "Батько", "Юда і Чорний Месія", "Манк", "Мінар", "Земля кочівників", "Перспективна дівчина", "Звук металу", "Суд над чиказькою сімкою".

У категорії "Найкраща режисура" представлені Томас Вінтенберг ("Ще по одній"), Девід Фінчер ("Манк"), Хлоя Чжао ("Земля кочівників"), Емеральд Феннел ("Перспективна дівчина"), Лі Айзек Чун ("Мінарі").

За статуетку в категорії "Найкраща чоловіча роль" поборються актори Різ Ахмед ("Звук металу"), Чедвік Боузман ("Чорне дно Ма Рейні"), Ентоні Гопкінс ("Батько"), Гері Олдман ("Манк"), Стівен Юн ("Мінарі").

За першість у номінації "Найкраща жіноча роль" змагатимуться акторки Віола Девіс ("Чорне дно Ма Рейні"), Андра Дей ("Сполучені Штати проти Біллі Голідей"), Ванесса Кірбі ("Фрагменти жінки"), Френсіс Макдорманд ("Земля кочівників"), Кері Малліган ("Перспективна дівчина").