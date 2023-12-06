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Цензура навіть у садочу! У Криму дітям заборонили вбиратись у костюми американських супергероїв

Росіяни цензурують навіть дітей у садочку (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Окупанти в Криму бояться навіть казкових американських героїв. Росіяни заборонили дітям на новорічні свята у садочку надівати костюми персонажів із західних фільмів та мультиків.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію місцевого каналу "Керчь Сегодня" в Telegram.

Ніяких суперменів - тільки зайчики та сніжинки 

У дитячих садках вихователи заборонили дітям вбиратися в Бетмена, Людину-Павука, Міньйонів, Хаггі-Ваггі та інших американських персонажів, бо західні герої начебто не вписуються в концепцію дитячих свят і російських народних казок.

Натомість дітям радять вибирати для хлопчиків образи зайчиків та ведмежат, а для дівчаток - цукерок та сніжинок.

"Правильний крок! У нас є свої герої!" - так реагують на ініціативу батьки в соцмережах і закликають дирекції інших дитячих садків Керчі та решти міст Криму брати приклад.

У самому ж оголошенні зазначено, що хлопчики можуть приходити на свято у костюмі клоунів, головне, щоб це не був Джокер.

Окупанти бояться навіть казкових американських героїв (фото: Telegram/"Керчь Сегодня")

Зазначимо також, так зване Міністерство освіти в окупованому Криму офіційної заборони не давали. Втім, вони заявили, що "тенденція щодо відмови від іноземних героїв у Криму є".

Також у відомстві повідомили, що таке рішення ухвалили і у дитсадках багатьох регіонів Росії, а не тільки на окупованому півострові.

Раніше ми писали про те, що шістьох українських дітей повернуть із Росії за посередництва Катару.

Читайте також про те, що Росія перекидає резерви до Криму з Якутії.

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