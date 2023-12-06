Цензура навіть у садочу! У Криму дітям заборонили вбиратись у костюми американських супергероїв

Ніяких суперменів - тільки зайчики та сніжинки

У дитячих садках вихователи заборонили дітям вбиратися в Бетмена, Людину-Павука, Міньйонів, Хаггі-Ваггі та інших американських персонажів, бо західні герої начебто не вписуються в концепцію дитячих свят і російських народних казок.

Натомість дітям радять вибирати для хлопчиків образи зайчиків та ведмежат, а для дівчаток - цукерок та сніжинок.

"Правильний крок! У нас є свої герої!" - так реагують на ініціативу батьки в соцмережах і закликають дирекції інших дитячих садків Керчі та решти міст Криму брати приклад.

У самому ж оголошенні зазначено, що хлопчики можуть приходити на свято у костюмі клоунів, головне, щоб це не був Джокер.

Окупанти бояться навіть казкових американських героїв (фото: Telegram/"Керчь Сегодня")

Зазначимо також, так зване Міністерство освіти в окупованому Криму офіційної заборони не давали. Втім, вони заявили, що "тенденція щодо відмови від іноземних героїв у Криму є".

Також у відомстві повідомили, що таке рішення ухвалили і у дитсадках багатьох регіонів Росії, а не тільки на окупованому півострові.