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Цензура даже в садике! В Крыму детям запретили наряжаться в костюмы американских супергероев

Россияне цензурируют даже детей в садике (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Оккупанты в Крыму боятся даже сказочных американских героев. Россияне запретили детям на новогодние праздники в садике надевать костюмы персонажей из западных фильмов и мультиков.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию местного канала "Керчь Сегодня" в Telegram.

Никаких суперменов - только зайчики и снежинки

В детских садах воспитатели запретили детям наряжаться в Бэтмена, Человека-Паука, Миньонов, Хагги-Вагги и других американских персонажей потому что, западные герои вроде бы как не вписываются в концепцию детских праздников и российских народных сказок.

Детям же советуют выбирать для мальчиков образы зайчиков и медвежат, а для девочек - конфет и снежинок.

"Правильный шаг! У нас есть свои герои!" - так реагируют на инициативу родители в соцсетях и призывают дирекции других детских садов Керчи и остальных городов Крыма брать пример.

В самом же объявлении отмечено, что мальчики могут приходить утренник в костюме клоунов, главное, чтобы это не был Джокер.

 Оккупанты боятся даже сказочных американских героев (фото: Telegram/"Керчь Сегодня")

Отметим также, что так называемое Министерство образования в оккупированном Крыму официального запрета не давали. Однако, они заявили, что "тенденция по отказу от иностранных героев в Крыму есть".

Также в ведомстве сообщили, что такое решение было принято и в детсадах многих регионов России, а не только на оккупированном полуострове.

Ранее мы писали о том, что шестерых украинских детей вернут из России при посредничестве Катара.

Читайте также о том, что Россия перебрасывает резервы в Крым из Якутии.

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