Цензура даже в садике! В Крыму детям запретили наряжаться в костюмы американских супергероев

Никаких суперменов - только зайчики и снежинки

В детских садах воспитатели запретили детям наряжаться в Бэтмена, Человека-Паука, Миньонов, Хагги-Вагги и других американских персонажей потому что, западные герои вроде бы как не вписываются в концепцию детских праздников и российских народных сказок.

Детям же советуют выбирать для мальчиков образы зайчиков и медвежат, а для девочек - конфет и снежинок.

"Правильный шаг! У нас есть свои герои!" - так реагируют на инициативу родители в соцсетях и призывают дирекции других детских садов Керчи и остальных городов Крыма брать пример.

В самом же объявлении отмечено, что мальчики могут приходить утренник в костюме клоунов, главное, чтобы это не был Джокер.

Оккупанты боятся даже сказочных американских героев (фото: Telegram/"Керчь Сегодня")

Отметим также, что так называемое Министерство образования в оккупированном Крыму официального запрета не давали. Однако, они заявили, что "тенденция по отказу от иностранных героев в Крыму есть".

Также в ведомстве сообщили, что такое решение было принято и в детсадах многих регионов России, а не только на оккупированном полуострове.