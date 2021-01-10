Цены на яйца в Украине поднимутся еще больше: станут "золотыми"

В Украине цены на яйца могут вырасти еще больше. Ожидается, что в январе цены на популярный продукт вырастут до 40 гривен за 10 штук. Такое увеличение цены связано с подорожанием кормов для кур.

Прогноз по росту цен озвучила эксперт по птицеводству Ассоциации животноводов Украины Ярина Бойко в эфире телеканала "Украина 24".

По ее словам, под конец 2020 года производителей кормов для птицы всколыхнула нестабильность рынка сырья. Значительно выросли цены на зерно пшеницы, зерно кукурузы, сою, и жмых.

"Это является причиной роста и себестоимости полученной продукции. Если раньше она была 14 гривен за 10 яиц по себестоимости, сегодня уже выросла до 22 гривен и растет дальше. Соответственно, мы видели цену до 30 гривен, а сейчас уже наблюдаем 34-36 гривен на полках в магазинах", - рассказала эксперт.

"Сокращается предложение яиц, а спрос, особенно с новогодними праздниками, остается на том же уровне. Поэтому, скорее всего, в январе цена может вырасти до 40 гривен", - отметила она.

Напомним, эксперты рассказали, как правильно выбирать мясо курицы без антибиотиков и гормонов.

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