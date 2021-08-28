Цены взлетели за неделю: в Украине подорожали самые популярные корнеплоды

В Украине на рынках выросли цены на морковь и столовую свеклу. Продавцы говорят, что такое подорожание может быть временным.
Об этом сообщает EastFruit.
По словам производителей, увеличение стоимости в этом сегменте произошло благодаря возможной активизации темпов сбыта моркови и свеклы. В то же время предложение этих корнеплодов немного уменьшилась.
Также в основных регионах производства качественную морковь продают по 4-7,50 грн/кг, что в среднем на 29% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.
Кроме того, цены на столовую свеклу за неделю выросли в среднем на 24%, и на данный момент составляют 4-7 грн/кг.
Также отметим, что морковь в Украине в этом году стоит в среднем на 33% дороже, чем в прошлом. Отпускные цены на столовую свеклу за год выросли в среднем на 36%.
Ранее мы сообщали, что есть овощи с огорода после улиток и слизней категорически нельзя. Врачи говорят, что такой урожай может оказаться очень опасным, если по нему ползали улитки и слизни. Эти моллюски способны переносить много опасных для человека заболеваний.
Также нутрициолог рассказала, как избавиться от химии в овощах и фруктах. В частности, чтобы нитраты и пестициды вместе с овощами, фруктами и зеленью не попадали к нам на стол, важно научиться правильно мыть все эти продукты.