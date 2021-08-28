Ціни злетіли за тиждень: в Україні подорожчали найпопулярніші коренеплоди

В Україні на ринках зросли ціни на моркву і столовий буряк. Продавці кажуть, що таке здорожчання може бути тимчасовим.
Про це повідомляє EastFruit.
За словами виробників, збільшення вартості у цьому сегменті сталося завдяки можливій активізації темпів збуту моркви й буряка. Водночас пропозиція цих коренеплодів трохи зменшилася.
Також в основних регіонах виробництва якісну моркву продають за 4-7,50 грн/кг, що в середньому на 29% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Окрім того, ціни на столовий буряк за тиждень виросли в середньому на 24%, і на наразі складають 4-7 грн/кг.
Також відзначимо, що морква в Україні в цьому році коштує в середньому на 33% дорожче, ніж у минулому. Відпускні ціни на столовий буряк за рік виросли в середньому на 36%.
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