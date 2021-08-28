Цены взлетели за неделю: в Украине подорожали самые популярные корнеплоды

В Украине на рынках выросли цены на морковь и столовую свеклу. Продавцы говорят, что такое подорожание может быть временным.

По словам производителей, увеличение стоимости в этом сегменте произошло благодаря возможной активизации темпов сбыта моркови и свеклы. В то же время предложение этих корнеплодов немного уменьшилась.

Цена на овощи

Также в основных регионах производства качественную морковь продают по 4-7,50 грн/кг, что в среднем на 29% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Кроме того, цены на столовую свеклу за неделю выросли в среднем на 24%, и на данный момент составляют 4-7 грн/кг.

Также отметим, что морковь в Украине в этом году стоит в среднем на 33% дороже, чем в прошлом. Отпускные цены на столовую свеклу за год выросли в среднем на 36%.

Выросла цена на морковь и свеклу (фото: pixabay.com)