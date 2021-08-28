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Ціни злетіли за тиждень: в Україні подорожчали найпопулярніші коренеплоди

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Субота 28 серпня 2021 09:03
Ціни злетіли за тиждень: в Україні подорожчали найпопулярніші коренеплоди Ціна на овочі в Україні (фото: pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні на ринках зросли ціни на моркву і столовий буряк. Продавці кажуть, що таке здорожчання може бути тимчасовим.

Про це повідомляє EastFruit.

За словами виробників, збільшення вартості у цьому сегменті сталося завдяки можливій активізації темпів збуту моркви й буряка. Водночас пропозиція цих коренеплодів трохи зменшилася.

Ціна на овочі

Також в основних регіонах виробництва якісну моркву продають за 4-7,50 грн/кг, що в середньому на 29% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Окрім того, ціни на столовий буряк за тиждень виросли в середньому на 24%, і на наразі складають 4-7 грн/кг.

Також відзначимо, що морква в Україні в цьому році коштує в середньому на 33% дорожче, ніж у минулому. Відпускні ціни на столовий буряк за рік виросли в середньому на 36%.

Ціни злетіли за тиждень: в Україні подорожчали найпопулярніші коренеплодиЗросла ціна на моркву та буряк (фото: pixabay.com)

Раніше ми повідомляли, що їсти овочі з городу після равликів і слимаків категорично не можна. Лікарі кажуть, що такий урожай може виявитися дуже небезпечним, якщо по ньому повзали равлики та слимаки. Ці молюски здатні переносити багато небезпечних для людини захворювань.

Також нутриціолог розповіла, як позбутися хімії в овочах і фруктах. Зокрема, щоб нітрати й пестициди разом з овочами, фруктами та зеленню не потрапляли до нас на стіл, важливо навчитися правильно мити всі ці продукти.

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