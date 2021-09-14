Цены на такси в Украине взлетели вверх: что происходит

В Украине начали стремительно расти цены на такси. Об этом говорят украинцы из разных городов страны. Пользоваться услугами такси стало почти в два, а порой и в три раза дороже. Услуга такси часто бывает нужна для того, чтобы добраться домой поздно вечером, отвезти куда-нибудь ребенка, пожилую бабушку или добраться в тот район города, куда нет прямых маршрутов общественного транспорта.

Почему начали расти цены и как можно сэкономить, рассказали в эфире " Сніданок 1+1 ".

По словам жителей Киева, цены в среднем выросли на 30%. А качество услуг при этом совершенно не изменилась. Подобная ситуация наблюдается во многих крупных городах, в том числе и во Львове.

Как объяснил владелец одной из служб такси в Киеве, на стоимость проезда сильно влияют пробки.

"Стоимость топлива не так сильно возросла. И вообще, бензин, дизель или газ – это только 20% цены проезда. Поэтому из-за роста стоимости литра на гривну или две, услуга такси не может подорожать на треть. Сейчас на цену проезда в основном влияют пробки", - рассказал владелец службы такси Андрей Антонюк.

Он отметил, что пробки за последний год увеличились колоссально. И именно поэтому – ценовые скачки. Однако у легальных перевозчиков таких резких скачков нет. Максимум – 25-30%.

В разы растут цены у так называемых "агрегаторов" – в приложениях, которые связывают клиента со случайным водителем, который также пользуется программой. Часто такие таксисты не имеют права легально работать. А посредники просто пользуются ситуацией, чтобы заработать.

"Дозвониться в городскую службу такси часто просто невозможно. Или приходится машину ждать очень долго. Поэтому приходится пользоваться приложениями. Но за последние несколько месяцев поездки во Львове стали идти по двойному тарифу и указывается, что большая нагрузка, пробки. Если раньше такая ситуация бывала во время часа пик по вечерам или из-за непогоды, то сейчас в городе один сплошной час пик с 6 утра до 12 ночи. Еще немного и львовские тарифы такси вырастут до столичных размеров, а расстояния в городе совсем другие", - рассказали жители Львова.

Стоит отметить, что причина во Львове такая же – пробки. В городе одновременно могут ремонтировать до десятка улиц в центральной части города и это парализует движение. И вместо 10-15 минутной поездки можно намертво застрять на час-полтора, а службы такси считают это время как простой.

Как сэкономить на поездках

Можно запастись телефонами легальных служб такси в вашем городе и отдавать предпочтение именно им. Базовые цены у таких перевозчиков будут выше, чем в приложениях. Но конечная цена может оказаться более доступной, и она не будет так сильно прыгать. К тому же легальные перевозчики имеют право двигаться по полосам общественного транспорта – а это сэкономит время.

Также можно не пользоваться услугами такси в самое пиковое время - когда люди едут на работу или с работы. Достаточно подождать хотя бы полчаса и цена может снизиться.

Как вариант - если вы знаете самые проблемные места в городе (где часто возникают пробки) - стройте ваш маршрут через другой район города или добирайтесь до этого места на такси, а оттуда пешком.

Стоит проверить тарифы у всех служб такси в городе и выбрать самое оптимальный по цене, услугам и качеству. Немаловажный фактор - количество машин на маршруте в разное время.