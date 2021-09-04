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В Украине дорожает мобильная связь: стало известно - почему

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Суббота 04 сентября 2021 21:28
В Украине дорожает мобильная связь: стало известно - почему Украинцам рассказали, почему мобильные операторы поднимают тарифы (фото: pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

В Украине достаточно регулярно дорожает мобильная связь. Некоторые мобильные операторы поднимают или корректируют тарифы по несколько раз в год. При этом следует заметить, что в нашей стране качество этих услуг - одно из лучших в мире.

Но почему постоянно дорожает мобильная связь? Основные причины назвали эксперты сайта ITechNews.

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Это именно та основная причина, говорят специалисты, которая заставляет мобильных операторов повышать тарифы.

В частности, на стоимость не в последнюю очередь влияет покупка украинскими компаниями зарубежного оборудования, соответственно, за доллары и евро. А так как для модернизации оборудования и расширения качественной связи в Украине "аппаратуры" нужно очень и очень много, то соответственно операторы закладывают свои расходы в тарифные планы.

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Также одной из причин подорожания мобильной связи является вложение средств в рекламу и расширение абонентской базы. А эти деньги, в том числе, берутся за счет повышения стоимости тарифных планов.

Налоги и зарплата

Еще одной причиной эксперты называют налоги и повышение заработной платы работникам. Эти статьи также берутся не из личных карманов руководителей того или иного мобильного оператора, а из карманов абонентов.

"Подорожание мобильной связи стимулирует мобильных операторов улучшать качество связи и скорость мобильного интернета в Украине, и позволяет создавать здоровую конкуренцию между ними", - отмечают эксперты.

При этом следует заметить, что сегодня стоимость мобильной связи составляет в среднем 100-120 гривен. Что не так уж много по сравнению со стоимостью этой услуги в других странах мира.

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