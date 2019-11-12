Цены на продукты в Украине взлетят: что подорожает больше всего

Цены на продукты в Украине подорожают на 7-7,3% к декабрю
В октябре цены на продукты в Украине, а также на услуги повысились в среднем на 0,7% по сравнению с сентябрем, говорится в отчете Госстатистики. В этом году инфляция составила 4,2%, что позволило удерживать цены, так как в 2018 году все подорожало в среднем на 6,5% в сентябре-октябре. Эксперты, правда, не считают, что цены продолжат удерживаться на таком уровне роста. Об этом пишет "Сегодня".
По данным Государственной службы статистики Украины, подорожание продуктов в октябре пришлось на всего 0,2% (больше, чем средняя инфляция). По сравнению с сентябрем, инфляция замедлилась.
Продукты (иллюстративное фото: pixabay.com)
В ноябре и декабре инфляция ускорится. По расчетам специалистов Нацбанка, рост цен за 2019 год составит 6,3%, то есть в ноябре и декабре может быть инфляция более чем по 1%. По мнению председателя Нацсовета экономического развития Алексея Дорошенко, рост цен будет больше, 7-7,3%.
"Цены растут сейчас более медленными темпами, чем при неизменном курсе, тем более при растущем. Инфляция снижается. Например, по итогам 2018 года она была 9,8%, до этого – 13,6%. Основной фактор, который обусловливает снижение инфляции, – это именно укрепившаяся гривня", – говорит Алексей Дорошенко.
По его словам, на ускорение инфляции также повлияет сезонное подорожание овощей и рост цен на природный газ и, как результат, на коммунальные услуги.
Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что цены вырастут на 3% за два месяца.
"Инфляция за 2019 год составит более 9%, но до 10% не дотянет", – уверен Пендзин.
Помимо сезонного удорожания борщевого набора, эксперт называет такие причины роста цен, как подорожание газа в отопительный сезон, а также осенний рост курса доллара до 26 грн/долл., что потянет за собой удорожание импорта – прежде всего это топливо, автомобили, бытовая техника, электроника.
Напомним, что ранее на Закарпатье заработала обогатительная фабрика по добыче золота и других ценных металлов.