Цены на продукты в Украине резко изменились: что происходит

Цены на продукты в Украине (коллаж РБК-Украина)

Стоимость продуктов питания в Украине существенно снизилась

В конце октября цены на продукты в Украине снизились в соответствии с предсказаниями ряда экспертов. Даже стоимость картофеля, урожай которого в этом году не удался, тоже снизилась. Специалисты советуют покупателям поторопиться, так как аграрии, не имеющие места для хранения собранного урожая, распродают остатки и цены скоро снова пойдут вверх. Об этом передает издание "Сегодня".

Какая ситуация с ценами на текущий момент?

На агрорынках и в торговых сетях Киева цены снизились. Так, в одной из бюджетных сетей супермаркетов вполне качественный лук продается по 6,5,грн/кг, морковь по 7,5 грн/кг, свекла по 6 грн/кг, капуста по 6,5 грн/кг. Картофель, но мелкий, стоит 8 грн/кг, отборный – 11 грн/кг. Подешевели овощи и корнеплоды и на оптово-розничных рынках. Там цены на компоненты борщового набора еще на 1-1,5 грн ниже магазинных.

Торговцы придерживают снижение цен на картофель: мешок крупного отборного корнеплода весом 22-24 кг продают не дешевле 9 грн за кило. Утверждают, что картофель белорусский, качество отличное, но ажиотажа среди покупателей нет. Хотя еще месяц назад по такой цене оторвали бы "бульбу" с руками, ведь в сентябре цена была в 1,5 раза выше – 15-16 грн за кило.

Более активно покупатели берут свеклу и морковь в мешках весом по 6-8 кило и ценой по 5-7 грн за килограмм в зависимости от качества, запасаются капустой по 3,5-5 грн/кг. Популярен и "перец конусообразный", по-народному "белозерка" – по 10 грн за кило.

Продажа овощей (фото: УНИАН)

Удешевление овощей заметила и Госслужба статистики. По ее последним данным, в сентябре средняя цена в Украине на капусту была 7,94 грн/кг (-0,42 грн по сравнению с августом), на лук – 8,94 грн/кг (-1,06 грн), на свеклу – 7,27 грн/кг (-0,73 грн), на морковь – 8,22 грн/кг (-1,78 грн), на картофель – 14,63 грн/кг (-0,39 грн).

Прогноз экспертов

Аналитики утверждают, что цены на сезонные продукты растительного происхождения в Украине задержатся на минимуме до конца октября. Уже с начала ноября стоимость будет расти.

"Это наша национальная "добрая традиция" – самые низкие цены на овощи в середине осени и резкое подорожание под Новый год и после него. Главная причина таких "качелей" – отсутствие необходимого количества овощехранилищ. Поэтому сейчас предложение зашкаливает, фермеры и частники пытаются продать остатки выращенного хоть по какой-то цене, иначе оно пропадет от непогоды. Если в Европе колебание цен на овощи всего 8-10% в течение года, то у нас норма в 150-200%, а по луку был в прошлом году рекорд – 250% (в 3,5 раза. – Авт.)", – иронизирует член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Цены на продукты в Украине (коллаж РБК-Украина)

Директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко отметил, что в этом году с ценами на борщовый набор, и прежде всего на картофель, сложилась аномальная ситуация: обычно они самые низкие в августе, а ныне – в октябре. По его мнению, аграрии просчитались, на фоне невысокого в этом году урожая выставив в сезон "золотые" цены. В итоге потребитель проголосовал кошельком, и цены обвалились в преддверии холодов.

"Вновь вынужден повторить: огромные колебания цен у нас оттого, что государство в последние годы утратило контроль за плодоовощным рынком, перестало выполнять функцию прогнозирования урожая и его подсчета. Никто теперь в стране не знает, сколько чего выращивается и когда цена начнет падать или, наоборот, – пойдет вверх. А это является элементом госконтроля любой западной страны", - добавил Дорошенко.

Но в этом году, по прогнозам эксперта, большого роста цен на корнеплоды не ожидается: они и так высоки, поэтому за зиму вырастут не более чем на 8-10%.

Напомним, что украинцев ждет сюрприз с ценами на газ.