Цены на мясо в Украине: возможно ли подорожание в ближайшее время

Какие цены на мясо в Украине сейчас

Свиная лопатка - 118, 44 грн за кг (было 111,16 грн за кг)

Ошеек - 160,95 грн за кг (было 150,39 грн за кг)

Грудинка - 117,45 грн за кг (было 102 грн за кг)

Фарш - 97 грн за кг (было 79 грн за кг)

Будет ли подорожание мяса

По словам Максима Гопко, в ближайшие месяцы цены на свинину и другие виды мяса увеличиваться будут. Однако не быстрыми темпами. И основная причина - нарушение логистики и подорожание стоимости энергоресурсов.

"Причинами удорожания мяса в военный период является рост цен на энергоресурсы и сложная логистика. Корма, составляющие более 60% себестоимости мяса, в ближайшее время не будут остро влиять на конечную цену для потребителя", - объясняет аналитик.

Еще одной проблемой он назвал заблокированные порты Украины - это привело к блокировке экспорта кормов.

"Из-за заблокированных украинских портов экспорт кормов для скота остановлен, что влияет на работу животноводческого комплекса в восточных странах, ведь именно Украина производит и поставляет наиболее протеиновые корма в этом регионе", - добавляет эксперт.

Стоит отметить, что внешнеэкономическая деятельность до мая работала только наполовину. В связи с войной экспорт свинины был приостановлен, так как в основном осуществлялся по морю.

Но с 11 мая были обновлены условия ввоза и транзита мяса через территорию ЕС, что открыло новые пути экспорта через Румынию.