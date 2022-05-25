Ціни на м'ясо в Україні: чи можливе подорожчання найближчим часом

Які ціни на м'ясо в Україні зараз

Свиняча лопатка - 118, 44 грн за кг (було 111,16 грн за кг)

Ошийок - 160,95 грн за кг (було 150,39 грн за кг)

Грудинка - 117,45 грн за кг (було 102 грн за кг)

Фарш - 97 грн за кг (було 79 грн за кг)

Чи буде подорожчання м'яса

За словами Максима Гопка, найближчими місяцями ціни на свинину та інші види м'яса збільшуватимуться. Однак не швидкими темпами. І основна причина-порушення логістики та подорожчання вартості енергоресурсів.

"Причинами подорожчання м'яса у військовий період є зростання цін на енергоресурси та складна логістика. Корми, що становлять понад 60% собівартості м'яса, найближчим часом не будуть гостро впливати на кінцеву ціну для споживача", - пояснює аналітик.

Ще однією проблемою він назвав заблоковані порти України - це призвело до блокування експорту кормів.

"Через заблоковані українські порти експорт кормів для худоби зупинений, що впливає на роботу тваринницького комплексу в східних країнах, адже саме Україна виробляє і поставляє найбільш Протеїнові корми в цьому регіоні", - додає експерт.

Варто відзначити, що зовнішньоекономічна діяльність до травня працювала тільки наполовину. У зв'язку з війною експорт свинини був припинений, бо в основному здійснювався по морю.

Але з 11 травня були оновлені умови ввезення і транзиту м'яса через територію ЄС, що відкрило нові шляхи експорту через Румунію.