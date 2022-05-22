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Гречка в Украине исчезнет с полок магазинов? Эксперты прогнозируют цену до 90 гривен за кг

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Воскресенье 22 мая 2022 19:41
Гречка в Украине исчезнет с полок магазинов? Эксперты прогнозируют цену до 90 гривен за кг Фото: Какой прогноз дают по дефициту гречки и ценам на эту крупу (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

В Украине уже чувствуется дефицит гречки и цены на самую популярную крупу поползли вверх. Сейчас в супермаркетах 1 кг гречки стоит от 60 до 70 кг, и эксперты прогнозируют цену еще выше.

Что происходит с ценами на гречку, почему возник дефицит и какая цена нас ждет в ближайшем будущем, рассказали эксперты в программе "Сніданок 1+1".

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину цены на многие продукты питания пошли вверх. Это касается практически всех продуктов, в том числе и тех, которые производят в Украине. Особо ощутимо подорожала гречка.

Сейчас цена колеблется от 60 до 70 гривен за один килограмм, чуть дешевле стоит гречка-сечка, ее в супермаркетах можно найти даже за 55 гривен. Как объясняют эксперты, с гречкой в Украине не все так просто.

Ежегодно украинцы потребляют около 140 тысяч тонн гречки и только половина этого объема выращивается в Украине, остальное - российского происхождения. Страна-агрессор перевозила гречку в Казахстан, там меняли маркировку и продавали ее Украине по низким ценам.

Посевная в большинстве регионов идет по плану и аграрии засеивают зерновые культуры. Правительство призывает делать упор на те культуры, в которых больше всего нуждается внутренний рынок.

"Посевная проходит вовремя. В поле работает техника. Голодать не будем", - успокаивает заведующий технологией посевных культур института земледелия Александр Любчич.

Подтверждает его слова и заместитель директора по вопросам селекции института земледелия Елена Костенко. Она говорит, что сейчас больше спроса на гречку, кукурузу и сою - именно они пользуются высоким внутренним спросом.

Причину дефицита гречки и ее удорожания объяснил директор Международной ассоциации гречихи Сергей Громовой. По его словам, выращивать гречку в больших объемах аграриям было невыгодно, дешевле было покупать. Поэтому и возник сейчас дефицит.

"Сегодня Россия фактически закрыта для снабжения гречкой - мы начали испытывать большой дефицит на нашем рынке, как посевного материала, так и обычной гречки. И это приведет к резкому удорожанию. Мы прогнозируем, что она будет стоить не менее 80-90 гривен, в зависимости от региона", - пояснил Громовой.

Сейчас в Украину едет помощь от Канады - 140 тонн гречневых семян. Эти семена смогут использовать фермеры на деоккупированных территориях, которые не успели посеять ранние культуры из-за военных действий.

Грозит ли Украине дефицит гречки?

Напомним, ранее мы писали о том, грозит ли украинцам дефицит продуктов в супермаркетах.

А также рассказывали о том, какой прогноз по дефициту в Украине овощей и фруктов дали эксперты.

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