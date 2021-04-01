Цены на молочные продукты в Украине просто взлетят: когда ждать подорожания

Почему дорожают молочные продукты

Эксперты заявили, что рост цен на молочные продукты в 2021 году неизбежен и это будет последствием погодных катаклизмов в прошлом году. Из-за засухи и утраты посевов стоимость кормов для коров выросла на 80%, что привело к дефициту молока-сырья на рынке и повлекло за собой рост цен на молочную продукцию. Еще одним фактором стала инфляция в размере 1% в январе-феврале.

Как отмечает генеральный директор Ассоциации производителей молока Анна Лавренюк, к повышению цен добавился фактор подорожания энергоносителей. В первую очередь это касается природного газа, доля которого достигает 60% в структуре энергопотребления при производстве.

Какие цены увидят потребители

Молоко жирностью 2,5% в пленке поднимется в цене до 25, 40 гривен за один литр (на 40 копеек)

Кефир жирностью 2,5% в пленке – до 31,3 гривны за литр (на 70 копеек)

Сметана жирностью 15% в пленке – до 71,50 гривны за литр (на 4,1 гривны) или до 28,6 гривны за упаковку в 400 г

Творог жирностью 9% - до 146 гривен за килограмм (на 1,4 гривны) или 58 гривен за упаковку в 400 г

Масло жирностью 72,5-73% - до 240 гривен за килограмм (на 2,9 гривны) или 48 гривен за упаковку в 200 г

Сыр твердый – до 229,35 гривны за килограмм (на 90 копеек) или 38 гривен за упаковку в 160 г