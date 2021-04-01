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Ціни на молочні продукти в Україні просто злетять: коли чекати подорожчання

Автор: Анна Шиканова

В Україні очікується подорожчання молочних продуктів. Ціни в середньому підскочать на 2,3% вже до липня 2021 року.

Про це повідомили в пресслужбі Асоціації виробників молока.

Чому дорожчають молочні продукти

Експерти заявили, що зростання цін на молочні продукти у 2021 році неминуче і це буде наслідком погодних катаклізмів минулого року. Через посуху і втрату посівів вартість кормів для корів зросла на 80%, що призвело до дефіциту молока-сировини на ринку і призвело до зростання цін на молочну продукцію. Ще одним чинником стала інфляція в розмірі 1% в січні-лютому.

Як зазначає генеральний директор Асоціації виробників молока Ганна Лавренюк, до підвищення цін додався фактор подорожчання енергоносіїв. У першу чергу це стосується природного газу, частка якого сягає 60% в структурі енергоспоживання при виробництві.

Які ціни побачать споживачі

Молоко жирністю 2,5% в плівці підніметься в ціні до 25, 40 гривень за один літр (на 40 копійок)

Кефір жирністю 2,5% в плівці – до 31,3 гривні за літр (на 70 копійок)

Сметана жирністю 15% в плівці – до 71,50 гривні за літр (на 4,1 гривні) або до 28,6 гривні за упаковку в 400 г

Сир жирністю 9% - до 146 гривень за кілограм (на 1,4 гривні) або 58 гривень за упаковку в 400 г

Масло жирністю 72,5-73% - до 240 гривень за кілограм (на 2,9 гривні) або 48 гривень за упаковку 200 г

Сир твердий – до 229,35 гривні за кілограм (на 90 копійок) або 38 гривень за упаковку в 160 г

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві відклали подорожчання проїзду в маршрутках.

А також розповідали про те, які нововведення в Україні очікуються з 1 квітня.

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