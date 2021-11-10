Цены на мед в Украине достигли максимальной стоимости: какая причина

Кроме того, был период, когда цена на мед для производителей составляла почти 2,2 доллара за килограмм. В частности, это произошло из-за неадекватного поведения посредников в заготовке. А в прошлом году им удалось получить комиссию за свою работу – по 10 гривен за килограмм.

Также прошлогодний сезон закончился в ноль в связи с высокими ценами на мед. Поэтому, продукция, которую пасечники собирали последние 3 – 4 года, была реализована вся.

Отмечается, что в этом году неплохим был урожай меда из акации и неурожай меда из липы.

Польза меда

Мед используют как общеукрепляющее, тонизирующее, восстановительное силы средство. Его применяют для лечения ран и ожогов, при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, почек, печени желчных путей, желудочно-кишечного тракта.

Оптимально употреблять ежедневно мед по 4 чайные ложки. Самые распространенные во время простуды - это липовый и цветочный меды. Мед восстанавливает здоровье, и выводит слизь из дыхательных путей. При заболеваниях органов дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, при малокровии полезен гречневый мед.

Если принимать мед непосредственно перед едой, то он, наоборот, способствует выделению желудочного сока, а потому при правильном назначении может использоваться и при лечении гастритов с кислотой желудочного сока.