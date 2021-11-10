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Ціни на мед в Україні досягнули максимальної вартості: яка причина

Автор: Тетяна Самарук

В Україні мед цього сезону має найвищу вартість за останні роки. Зокрема, для виробників вартість становить до 60 гривень за кілограм.

За словами комерційного директора "Бартник" Вадима Паньковського, причиною зростання ціни є дії посередників у заготівлі продукту, пише AgroPortal.

Окрім того, був період, коли ціна на мед для виробників становила майже 2,2 долара за кілограм. Зокрема, це сталося через неадекватну поведінку посередників у заготівлі. А минулого року їм вдалося отримати комісію за свою роботу – по 10 гривень за кілограм.

Також торішній сезон закінчився в нуль у зв’язку з високими цінами на мед. Тому, продукція, яку пасічники збирали останні 3 – 4 роки, була реалізована вся.

Зазначається, що цьогоріч непоганим був урожай меду з акації та неврожай меду з липи.

Користь меду

Мед використовують як загальнозміцнювальний, тонізувальний, відновлювальний сили засіб. Його застосовують для лікування ран і опіків, при захворюваннях серцево-судинної системи, нирок, печінки жовчних шляхів, шлунково-кишкового тракту.

Оптимально вживати щодня мед по 4 чайні ложки. Найпоширеніші під час застуди - це липовий і квітковий меди. Мед відновлює здоров'я і виводить слиз з дихальних шляхів. При захворюваннях органів дихальної системи, шлунково-кишкового тракту, при недокрів'ї корисний гречаний мед.

Якщо приймати мед безпосередньо перед їжею, то він, навпаки, сприяє виділенню шлункового соку, а тому при правильному призначенні може використовуватися і при лікуванні гастритів з кислотою шлункового соку.

Раніше ми повідомляли, що нутриціолог розповіла, як вживати мед без шкоди для здоров'я.

Також ми писали, кому дуже небезпечно їсти мед.

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