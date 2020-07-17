Цены на еду поползут вверх, а коммуналка подорожает: эксперты напугали прогнозом

Цены на продукты в Украине (фото: РБК-Украина)

Аналитики говорят, что вскоре украинцы будут покупать продукты дороже, а за коммуналку платить больше

В Украине, несмотря на рекордно низкий уровень инфляции в последнее время, может все существенно измениться. Эксперты говорят: уже в третьем квартале инфляция ускорится, и цены поползут вверх.

Специалисты прогнозируют подорожание продуктов питания и тарифов на коммунальные услуги.

По мнению Олега Пендзина, члена Экономического дискуссионного клуба, уже к концу года инфляция в стране дойдет до 9% годового роста цен, как и было заложено в бюджет. И в третьем квартале произойдет опережение - около 3% по сравнению с нынешними 0,5-1%.

Не обойдется и без маркетинговых ходов, как было в прошлом году с картофелем, которым украинцы традиционно запасаются в августе - сентябре.

"Лидером роста цены окажется картофель. Урожай картофеля у нас будет еще меньше, чем в прошлом году, так как много полей на Западной Украине погибло от дождей и наводнения. На дешевый его импорт надеяться не приходится. Например, Беларусь внесла картофель в перечень запрещенных к экспорту товаров наряду с чесноком и луком", - говорит Пендзин, пишет Сегодня.

А вот глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко считает, что точно произойдет повышение стоимости коммунальных услуг. Это связано с началом отопительного сезона.

"Снижение цен на коммунальные услуги, прежде всего на газ, точно сменится их ростом. Так как начнется подготовка к новому отопительному сезону, и спрос на газ в мире вырастет", - прогнозирует он.

Что касается цен на продукты, то Дорошенко сообщил хорошую новость любителям яблок: они подешевеют, так как ожидается урожай на них. И хотя по сравнению с рекордными ценами на этот украинский фрукт весной, стоимость снизится, она все равно будет "кусаться". Дорошенко прочит цену на яблоки в 24-26 грн.

Ранее жителям Киева ответили, подорожает ли проезд в столичном метрополитене.

Также мы писали, что жители Киева будут по-новому платить за свет, появилось фото квитанции.