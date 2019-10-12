Цены на бытовую технику существенно изменятся: чего ожидать украинцам

В последнее время начало поступать все больше жалоб касательно бытовой техники от потребителей по всей Европе и Северной Америке. Они отмечают, что устройства зачастую ломались сразу же, как только заканчивался гарантийный срок. В связи с этим были приняты нормы, которые станут обязательными для всей крупной бытовой техники, производимой в ЕС. Об этом информирует UBR.

В Европейском Союзе с 2021 года жизненный цикл крупной бытовой техники должен составлять не менее 10 лет, что обяжет производителей холодильников, посудомоечных и стиральных машин выпускать запчасти для обеспечения указанного срока.

Поскольку украинцы зачастую покупают импортную технику из Европы, то законодательные инициативы ЕС могут отразиться и на рынке Украины, который продемонстрировал положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. По некоторым данным, рост составил 22%.

Такие категории, как холодильники и стиральные машины прибавили в продажах 25% и 23% соответственно. А рынок посудомоечных устройств увеличивался еще более быстрыми темпами и составил +33%.

Цены на бытовую технику в Украине снизятся (фото: pixabay.com)

Также в новых условиях производители дополнительно будут получать прибыль от проданных запчастей, ведь если есть запасные детали, то увеличится количество заказов на ремонт.

Эксперт Максим Несмиянов отметил, что производители заинтересованы в увеличении оборота товаров, ведь чтобы выдержать конкурентную борьбу, необходимо предлагать потребителям что-то новое.