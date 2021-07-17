Цены будут только расти: эксперт рассказал, какие продукты подорожают осенью

За последний год в Украине подорожали практически все группы продовольственных товаров. К сожалению, это не предел.

Ведущий аналитик одной из консалтинговых компаний Неля Онищенко рассказала нам, почему за 2021 год мы можем наблюдать такой рост цен.

"Рост цен на продукты питания - это основная тенденция 2021, ведь если проанализировать динамику, то можно увидеть, что стали дороже практически все категории товаров. Наименьший среднемесячный прирост цены наблюдался на пшено - 0,8%, тогда как наиболее стремительно дорожали сахар и масло - на 8% в среднем за месяц. Среди факторов, которые повлияли на изменение цен - сезонность производства, цены на сырье и комбикорма, сокращение поголовья скота", - объяснила она.

Животная продукция будет дорожать

Онищенко отмечает, что вышеуказанные факторы влияли на продукцию животного происхождения. Тенденции к снижению цены - в Украине пока нет.

"Прежде всего, в годовой ретроспективе наблюдается снижение производства мяса (исключая свинину), молока и яиц. С января по май 2021 года по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году, производство сократилось на 3-4%. Дальнейшее уменьшение поголовья крупного рогатого скота и птиц свидетельствует о том, что ситуация с производством ближайшее время не изменится, а, соответственно, особых предпосылок для снижения цен не будет", - рассказала аналитик.

Подсолнечное масло стало "золотым"

Все украинцы почувствовали на себе подорожание подсолнечного масла. К сожалению, это не предел. Осенью оно еще более взлетит в цене, приблизительно на 25-30%.

"Стремительный рост цен наблюдается и на подсолнечное масло, которое только в течение 6 месяцев 2021 стало дороже более, чем на 50% (среднемесячной прирост составил более 8%). Основой для взлета цены здесь тоже стало сырье. Но и это еще не конец - рост цены будет наблюдаться как минимум до середины осени и может составлять 25-30%", - резюмировала эксперт.