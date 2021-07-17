Ціни будуть тільки зростати: експерт розповів, які продукти подорожчають восени

За останній рік в Україні подорожчали практично всі групи продовольчих товарів. На жаль, це не межа.

Провідний аналітик однієї з консалтингових компаній Неля Онищенко розповіла нам, чому за 2021 рік ми можемо спостерігати таке зростання цін.

"Зростання цін на продукти харчування - це основна тенденція 2021 року, адже якщо проаналізувати динаміку, то можна побачити, що стали дорожчими практично всі категорії товарів. Найменший середньомісячний приріст ціни спостерігався на пшоно - 0,8%, тоді як найбільш стрімко дорожчали цукор і масло - на 8% в середньому за місяць. Серед факторів, які вплинули на зміну цін - сезонність виробництва, ціни на сировину і комбікорми, скорочення поголів'я худоби", - пояснила вона.

Тваринна продукція дорожчатиме

Онищенко зазначає, що вищевказані фактори впливали на продукцію тваринного походження. Тенденції до зниження ціни - в Україні поки немає.

"Перш за все, в річній ретроспективі спостерігається зниження виробництва м'яса (виключаючи свинину), молока і яєць. З січня по травень 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом у 2020 році, виробництво скоротилося на 3-4%. Подальше зменшення поголів'я великої рогатої худоби та птахів свідчить про те, що ситуація з виробництвом найближчим часом не зміниться, а, відповідно, особливих передумов для зниження цін не буде", - розповіла аналітик.

Соняшникова олія стала "золотою"

Всі українці відчули на собі подорожчання соняшникової олії. На жаль, це не межа. Восени вона ще більше злетить в ціні, приблизно на 25-30%.

"Стрімке зростання цін спостерігається і на соняшникову олію, яка тільки протягом 6 місяців 2021 року стала дорожчою більш ніж на 50% (середньомісячний приріст склав більше 8%). Основою для зльоту ціни тут теж стала сировина. Але і це ще не кінець - зростання ціни буде спостерігатися як мінімум до середини осені і може становити 25-30%", - резюмувала експерт.