Цены на яблоки в Украине рекордно упали: названы причины и стоимость

На рынках Украины подешевели более чем на треть яблоки. Поэтому фрукты даже установили рекорд по снижению цены.
Об этом сообщает "Агроцентр".
По словам экономиста Олега Пендзина, текущий год является очень благоприятным для яблонь. В частности, в этом году цены на яблоки ниже по сравнению с прошлым годом. Также стоимость снизилась на 35-40%.
В столице лидерами сортов яблок являются "чемпион", "Слава победителям" и "Малиновка". Цены на фрукт колеблются от 10 до 20 гривен за килограмм. Продавцы говорят, что сейчас цены стабильны, но со временем немного вырастут.
Кроме того, в 2020 году стоимость яблок в среднем в Украине составляла 26-27 гривен за килограмм. В этом году она упала до отметки 16-17 гривен за килограмм.
"Поспособствовал уменьшению цены на яблоки хороший урожай. Поэтому на украинском рынке преобладает отечественный продукт. Сейчас цена наиболее выгодна", - отметил Пендзин.
Специалист добавил, что после первых холодов яблоки начнут постепенно дорожать.
Яблоко - один из "самых старых" фруктов. Археологи считают, что эти фрукты были уже в 6500 году до нашей эры. Яблоки предотвращают рак и улучшают работу мозга.
Самое большое яблоко весит 1,5 килограмма, оно внесено в Книгу рекордов Гиннеса.
Всего существует 8 тысяч сортов яблок. Одно яблоко способно заменить чашку кофе. Они прекрасно тонизируют. Ученые из США считают, что яблочный сок может защитить от развития психических болезней.
Самые известные яблоки - это яблоко с Дерева познания, это то, которое упало на голову Ньютону и стало символом компании Apple.
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