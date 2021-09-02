Цены на яблоки в Украине рекордно упали: названы причины и стоимость

По словам экономиста Олега Пендзина, текущий год является очень благоприятным для яблонь. В частности, в этом году цены на яблоки ниже по сравнению с прошлым годом. Также стоимость снизилась на 35-40%.

Цени на яблоки

В столице лидерами сортов яблок являются "чемпион", "Слава победителям" и "Малиновка". Цены на фрукт колеблются от 10 до 20 гривен за килограмм. Продавцы говорят, что сейчас цены стабильны, но со временем немного вырастут.

Кроме того, в 2020 году стоимость яблок в среднем в Украине составляла 26-27 гривен за килограмм. В этом году она упала до отметки 16-17 гривен за килограмм.

"Поспособствовал уменьшению цены на яблоки хороший урожай. Поэтому на украинском рынке преобладает отечественный продукт. Сейчас цена наиболее выгодна", - отметил Пендзин.

Специалист добавил, что после первых холодов яблоки начнут постепенно дорожать.

Интересные факты о яблоках

Яблоко - один из "самых старых" фруктов. Археологи считают, что эти фрукты были уже в 6500 году до нашей эры. Яблоки предотвращают рак и улучшают работу мозга.

Самое большое яблоко весит 1,5 килограмма, оно внесено в Книгу рекордов Гиннеса.

Всего существует 8 тысяч сортов яблок. Одно яблоко способно заменить чашку кофе. Они прекрасно тонизируют. Ученые из США считают, что яблочный сок может защитить от развития психических болезней.

Самые известные яблоки - это яблоко с Дерева познания, это то, которое упало на голову Ньютону и стало символом компании Apple.