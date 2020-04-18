Цены на бензин в Украине: эксперты дали неожиданный прогноз

Цены на бензин в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Эксперты дали прогноз об изменениях цен на АЗС после заключения договора о понижении добычи нефти

Цены на украинских АЗС начали снижаться, однако резкого и существенного роста не произошло. Антимонопольный комитет, а также эксперты прогнозировали понижение цен на бензин в среднем на 3-5 гривен в апреле, однако ценники изменились менее, чем на 1 гривну.

Основными факторами снижения цен на бензин эксперты называли глобальный финансовый кризис, пандемию коронавируса и снижение мировых цен на нефть. 12 апреля были достигнуты договоренности по сокращению добычи нефти (ОПЕК+) и в июне добыча нефти должна сократиться до 9,7 млн баррелей в сутки. Это спровоцировало некоторое повышение стоимости баррелей нефти на торгах.

Аналитики уверены, что сокращение добычи существенно не повлияет на мировые цены, так как остается еще два фактора – пандемия коронавируса и глобальный экономический кризис, которые увеличили падение спроса на нефть до 30%. Об этом пишет издание "Факты".

"Сейчас мы находимся в той точке, где снижение спроса намного превосходит все, что они собираются сделать при любом скоординированном сокращении. Ожидается, что мировые запасы нефти все равно будут быстро расти, даже несмотря на то, что некоторые страны G20 согласились покупать нефть для своих национальных запасов. В России не так много места для хранения нефти, а в Европе нефтехранилища быстро заполнятся", - отметил директор по энергетике и Ближнему Востоку компании Stratfor Грег Придди.

Украинские эксперты считают, что стоимость топлива на АЗС будет снижаться и дальше, но это понижение не будет быстрым, так как снижение добычи не покроет объем снизившегося потребления нефти.

"За прошедший период и время, которое потребуется странам для фактического сокращения добычи, мир накопит огромное количество избыточных складских запасов нефти. Данный избыток можно оценить в 1−1,5 млрд баррелей. В частности, к 12 апреля от Азии до США резервуары под нефть, бензин и другие нефтепродукты уже были почти заполнены. Крупнейший в мире нефтяной хаб в Объединенных Арабских Эмиратах — терминал в Фуджейре — перестал принимать нефть на хранение, поскольку уже полностью заполнен. А в этих условиях, с соглашением или без соглашения ОПЕК+ или G20, в ближайшее время производители нефти будут вынуждены сократить добычу до уровня фактического спроса, то есть на величину, гораздо большую, чем они договорились, поскольку отгружать нефть будет некуда", - объяснил аналитик "Инвестиционной группы "Универ" Михаил Федоров.

Напомним, ранее мы писали о том, что аналитики дали прогноз по ценам на продукты после карантина.