Что будет с ценами на продукты после карантина: аналитик поделился прогнозом

Что будет с ценами в супермаркетах после карантина (фото: РБК-Украина)

Эксперт рассказал, какие продукты подорожают, а какие упадут в цене

Карантин в Украине привел к тому, что цены на продукты начали стремительно дорожать. Эксперты утверждают, стоимость начала расти из-за высокого спроса и ажиотажа в период пандемии коронавируса.

Директор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко также отметил, что причинами повышения цен стало закрытие рынков, девальвация гривны и повышение мировой цены на некоторые продукты. Об этом информирует издание "Сегодня".

"Группа зерновых очень важна для Украины, в первую очередь - для людей с невысоким уровнем дохода. То есть, все эти причины и привели к росту цен. Но сейчас гривна уже укрепилась. Это означает, что цены начали снижаться. Мировые цены на зерновые тоже пошли вниз. Ориентировочно на 5%", - говорит Алексей Дорошенко.

Эксперт считает, что в большинстве регионов Украины сейчас наблюдается падение продаж. Вызвано это рядом факторов: во-первых, у населения уже не так много денег, а во-вторых, люди уже запаслись продуктами и в пополнении холодильника не нуждаются.

"Я считаю, что в ближайшее время будет откат цен на продукты питания. Исключением могут стать лишь тепличные овощи - огурцы, помидоры, зелень. Дело в том, что 90% такого товара продавалось ранее на рынках", - отметил Дорошенко.

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