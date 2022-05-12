Рекордное падение цен. Сколько стоит аренда квартир в Киеве во время войны

Уехавшие жильцы забронировали свои съемные квартиры

В Киев вернулось почти две трети жителей, но аренда квартир остается существенно дешевле по сравнению с довоенными месяцами.

В среднем, снять жилье можно на треть дешевле, а самые дешевые "однушки" сдают за 4 тысячи гривен, рассказал TRAVEL РБК-Украина эксперт по недвижимости.

Квартиры в Киеве "забронировали" за оплату коммунальных услуг

В первые недели войны, когда люди стали массово выезжать из Киева, в их числе были арендодатели и арендаторы, рассказывает Дмитрий Корчев, директор агентства недвижимости "Брок-Риэлти".

"Некоторые бронировали квартиры – говорили владельцам, что они оставляют за собой право заехать, а те соглашались подождать и никого не заселять. В тот момент никто бы и не заселился, но квартиры держали", - отмечает он.

Фото: Квартиры в столице ждут предыдущих арендаторов (pixabay.com)

Количество свободных для аренды квартир, по словам эксперта, не увеличилось и много свободного жилья в Киеве не будет. Арендаторы платят минимальную стоимость, и владельцы держат для них это забронированное жилье.

"У меня есть один клиент, который сейчас в Амстердаме. Он сейчас ищет кого-то, кто бы принял вместо него жилье и хотя бы на первоначальном этапе законсервировать до тех пор, пока он вернется в Украину. Есть люди, которые предлагают оплачивать коммуналку, а суммы там практически нулевые", - описывает он типичную ситуацию на рынке.

Когда в Киев в апреле заезжали переселенцы, они платили половину стоимости и даже меньше, отмечает Дмитрий Корчев. Договора подписывали на 3-4 месяца.

"Эти квартиры спустя время выйдут снова "в эфир" с послевоенной ценой. Но "свежие" предложения пока – по цене ниже на 30 процентов", - отмечает специалист.

Пока боевые действия идут – цена такая, но когда война закончится, люди захотят зарабатывать и цены вернутся, считает руководитель агентства недвижимости.

Фото: Пример стоимости аренды квартир в центре Киева (скриншот РБК-Украина/olx.ua)

Сколько стоит снять квартиру в Киеве – в центре и спальных районах

В числе первых в столице "сдались" квартиры в хорошем состоянии в элитных районах в среднем по 1200 долларов, говорит Дмитрий Корчев. Таких как раз на рынке больше свободных – как правило, такое жилье снимали ненадолго.

"Те квартиры, в которые люди не вернулись, реально сдать по цене ниже на 30%, чем была до войны. То есть, если квартира стоила 8 тысяч гривен в месяц, то в мае предлагают за 6 тысяч", - рассказывает специалист.

Самые дешевые квартиры в Киеве можно найти от 4-6 тысяч гривен.

"Я видел объявление за 6 тысяч гривен за двухкомнатную квартиру в "панельке" на Боршаговке. Жилье почти в советском состоянии. Видел объявление по однокомнатной квартире за 4 тысячи гривен на Троещине, которая до войны могла стоить 8 тысяч. Ее уже сдали, наверное, переселенцам", - делится наблюдениями он.

Мы проверили предложения по аренде жилья в Киеве на сайтах недвижимости и в соцсетях.

Фото: Жилье в столице подешевело на 30% (скриншот РБК-Украина/olx.ua)

Комнату рядом с ботаническим садом им. Гришко можно снять за 3 тысячи гривен в месяц. При этом отдельную однокомнатную квартиру в этом же районе предлагают за 3500 гривен.

Если задать в поиск параметр "до 5 тысяч гривен" – на сайте olx.ua предлагается около 1000 квартир для аренды в Киеве. До 4500 гривен – чуть больше 500 квартир.

В соцсетях владельцы квартир предлагают аренду с указанием "на период войны цена составляет", после окончания боевых действий суммы указаны на 20-30% выше.

Напомним, мы писали, где в Украине предлагают жилье для бегущих от войны.