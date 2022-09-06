Цены на арбузы и дыни в Украине изменились: сколько сейчас стоит продукция

Так, по состоянию на 6 сентября ценники на арбузы и дыни на полках супермаркетов изменились

Отметим, средняя цена арбуза в Украине, по сравнению с прошлогодней, повысилась почти на 100%. Продукцию везут в основном из Турции.

В частности, на полках супермаркета "Ашан" арбуз длинный стоит 38,60 грн/кг. Обычный арбуз стоит 29,60 грн/кг, но его сейчас нет в наличии.

Цена на арбуз в супермаркете "Ашан" (скрин)

А вот в супермаркете "АТБ" арбуз сейчас со скидкой стоит 24,95 грн/кг.

Цена на арбуз в супермаркете "АТБ" (скрин)

На полках "Novus" ценник на арбуз стартует от 31,99 грн/кг.

Сколько стоит арбуз в супермаркете "Novus" (скрин)

Цены на дыни

Ценник на дыню также не спешит снижаться. Так, на полках "Ашан" ее стоимость 74,90 грн/кг (Узбекская) и достигает 84,90 грн/кг (Дыня канталупа).

Цена на дыню (скрин)

В "АТБ" дыня сейчас продается за 53,95 грн/кг.

Сколько стоит дыня в "АТБ" (скрин)

А вот в "Novus" килограмм дыни сейчас со скидкой стоит 49,99 грн.

Сколько стоит дыня в супермаркете "Novus" (скрин)