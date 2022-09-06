Цены на арбузы и дыни в Украине изменились: сколько сейчас стоит продукция

В этом году цены на арбузы в Украине пока держатся в диапазоне 25-40 грн за килограмм. Стоимость в этом году намного выше, чем в 2021-м. Основная причина - временная оккупация Херсонской области российскими оккупантами.
Сколько сейчас в супермаркетах стоит арбуз и дыня - читайте ниже.
Так, по состоянию на 6 сентября ценники на арбузы и дыни на полках супермаркетов изменились
Отметим, средняя цена арбуза в Украине, по сравнению с прошлогодней, повысилась почти на 100%. Продукцию везут в основном из Турции.
В частности, на полках супермаркета "Ашан" арбуз длинный стоит 38,60 грн/кг. Обычный арбуз стоит 29,60 грн/кг, но его сейчас нет в наличии.
Цена на арбуз в супермаркете "Ашан" (скрин)
А вот в супермаркете "АТБ" арбуз сейчас со скидкой стоит 24,95 грн/кг.
Цена на арбуз в супермаркете "АТБ" (скрин)
На полках "Novus" ценник на арбуз стартует от 31,99 грн/кг.
Сколько стоит арбуз в супермаркете "Novus" (скрин)
Ценник на дыню также не спешит снижаться. Так, на полках "Ашан" ее стоимость 74,90 грн/кг (Узбекская) и достигает 84,90 грн/кг (Дыня канталупа).
Цена на дыню (скрин)
В "АТБ" дыня сейчас продается за 53,95 грн/кг.
Сколько стоит дыня в "АТБ" (скрин)
А вот в "Novus" килограмм дыни сейчас со скидкой стоит 49,99 грн.
Сколько стоит дыня в супермаркете "Novus" (скрин)
Ранее мы сообщали, что херсонский арбуз продали на аукционе за 2 тысячи гривен.
Также мы писали, как правильно выбирать арбуз, чтобы он был сладкий.