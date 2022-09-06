Ціни на кавуни та дині в Україні змінились: скільки зараз коштує продукція

Так, станом на 6 вересня цінники на кавуни та дині на полицях супермаркетів змінилися.

Зазначимо, середня ціна кавуна в Україні, порівняно з торішньою, підвищилася майже на 100%. Продукцію везуть здебільшого з Туреччини.

Зокрема, на полицях супермаркету "Ашан" кавун довгий коштує 38,60 грн/кг. Звичайний кавун вартує 29,60 грн/кг, але його зараз немає в наявності.

Ціна на кавун в супермаркеті "Ашан" (скрін)

А ось у супермаркеті "АТБ" кавун зараз зі знижкою коштує 24,95 грн/кг.

Ціна на кавун в супермаркеті "АТБ" (скрін)

На полицях "Novus" цінник на кавун стартує від 31,99 грн/кг.

Скільки коштує кавун в супермаркеті "Novus" (скрін)

Ціни на дині

Цінник на диню також не поспішає знижуватися. Так, на полицях "Ашан" її вартість 74,90 грн/кг (Узбецька) та сягає 84,90 грн/кг (Диня канталупа).

Ціна на диню (скрін)

В "АТБ" диня зараз продається за 53,95 грн/кг.

Скільки коштує диня в "АТБ" (скрін)

А от у "Novus" кілограм дині зараз зі знижкою коштує 49,99 грн.

Скільки коштує диня в супермаркеті "Novus" (скрін)