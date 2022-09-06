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Цены на арбузы и дыни в Украине изменились: сколько сейчас стоит продукция

Новина українською →
Вторник 06 сентября 2022 12:43
Цены на арбузы и дыни в Украине изменились: сколько сейчас стоит продукция Цены на арбузы и дыни (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В этом году цены на арбузы в Украине пока держатся в диапазоне 25-40 грн за килограмм. Стоимость в этом году намного выше, чем в 2021-м. Основная причина - временная оккупация Херсонской области российскими оккупантами.

Сколько сейчас в супермаркетах стоит арбуз и дыня - читайте ниже.

Так, по состоянию на 6 сентября ценники на арбузы и дыни на полках супермаркетов изменились

Отметим, средняя цена арбуза в Украине, по сравнению с прошлогодней, повысилась почти на 100%. Продукцию везут в основном из Турции.

В частности, на полках супермаркета "Ашан" арбуз длинный стоит 38,60 грн/кг. Обычный арбуз стоит 29,60 грн/кг, но его сейчас нет в наличии.

Цены на арбузы и дыни в Украине изменились: сколько сейчас стоит продукция

Цена на арбуз в супермаркете "Ашан" (скрин)

А вот в супермаркете "АТБ" арбуз сейчас со скидкой стоит 24,95 грн/кг.

Цены на арбузы и дыни в Украине изменились: сколько сейчас стоит продукция

Цена на арбуз в супермаркете "АТБ" (скрин)

На полках "Novus" ценник на арбуз стартует от 31,99 грн/кг.

Цены на арбузы и дыни в Украине изменились: сколько сейчас стоит продукция

Сколько стоит арбуз в супермаркете "Novus" (скрин)

Цены на дыни

Ценник на дыню также не спешит снижаться. Так, на полках "Ашан" ее стоимость 74,90 грн/кг (Узбекская) и достигает 84,90 грн/кг (Дыня канталупа).

Цены на арбузы и дыни в Украине изменились: сколько сейчас стоит продукция

Цена на дыню (скрин)

В "АТБ" дыня сейчас продается за 53,95 грн/кг.

Цены на арбузы и дыни в Украине изменились: сколько сейчас стоит продукция

Сколько стоит дыня в "АТБ" (скрин)

А вот в "Novus" килограмм дыни сейчас со скидкой стоит 49,99 грн.

Цены на арбузы и дыни в Украине изменились: сколько сейчас стоит продукция

Сколько стоит дыня в супермаркете "Novus" (скрин)

Ранее мы сообщали, что херсонский арбуз продали на аукционе за 2 тысячи гривен.

Также мы писали, как правильно выбирать арбуз, чтобы он был сладкий.

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