ua ru
Вт, 06 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ціни на кавуни та дині в Україні змінились: скільки зараз коштує продукція

Новость на русском →
Вівторок 06 вересня 2022 12:43
Ціни на кавуни та дині в Україні змінились: скільки зараз коштує продукція Ціни на кавуни та дині (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Цьогоріч ціни на кавуни в Україні наразі тримаються в діапазоні 25-40 грн за кілограм. Вартість цього року набагато вища, ніж у 2021-му. Основна причина - тимчасова окупація Херсонської області російськими окупантами.

Скільки зараз у супермаркетах коштує кавун та диня - читайте нижче.

Так, станом на 6 вересня цінники на кавуни та дині на полицях супермаркетів змінилися.

Зазначимо, середня ціна кавуна в Україні, порівняно з торішньою, підвищилася майже на 100%. Продукцію везуть здебільшого з Туреччини.

Зокрема, на полицях супермаркету "Ашан" кавун довгий коштує 38,60 грн/кг. Звичайний кавун вартує 29,60 грн/кг, але його зараз немає в наявності.

Ціни на кавуни та дині в Україні змінились: скільки зараз коштує продукція

Ціна на кавун в супермаркеті "Ашан" (скрін)

А ось у супермаркеті "АТБ" кавун зараз зі знижкою коштує 24,95 грн/кг.

Ціни на кавуни та дині в Україні змінились: скільки зараз коштує продукція

Ціна на кавун в супермаркеті "АТБ" (скрін)

На полицях "Novus" цінник на кавун стартує від 31,99 грн/кг.

Ціни на кавуни та дині в Україні змінились: скільки зараз коштує продукція

Скільки коштує кавун в супермаркеті "Novus" (скрін)

Ціни на дині

Цінник на диню також не поспішає знижуватися. Так, на полицях "Ашан" її вартість 74,90 грн/кг (Узбецька) та сягає 84,90 грн/кг (Диня канталупа).

Ціни на кавуни та дині в Україні змінились: скільки зараз коштує продукція

Ціна на диню (скрін)

В "АТБ" диня зараз продається за 53,95 грн/кг.

Ціни на кавуни та дині в Україні змінились: скільки зараз коштує продукція

Скільки коштує диня в "АТБ" (скрін)

А от у "Novus" кілограм дині зараз зі знижкою коштує 49,99 грн.

Ціни на кавуни та дині в Україні змінились: скільки зараз коштує продукція

Скільки коштує диня в супермаркеті "Novus" (скрін)

Раніше ми повідомляли, що херсонський кавун продали на аукціоні за 2 тисячі гривень.

Також ми писали, як правильно вибирати кавун, щоб він був солодкий.

Читайте РБК-Україна в Google News
арбуз
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя