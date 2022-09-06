Ціни на кавуни та дині в Україні змінились: скільки зараз коштує продукція
Цьогоріч ціни на кавуни в Україні наразі тримаються в діапазоні 25-40 грн за кілограм. Вартість цього року набагато вища, ніж у 2021-му. Основна причина - тимчасова окупація Херсонської області російськими окупантами.
Скільки зараз у супермаркетах коштує кавун та диня - читайте нижче.
Так, станом на 6 вересня цінники на кавуни та дині на полицях супермаркетів змінилися.
Зазначимо, середня ціна кавуна в Україні, порівняно з торішньою, підвищилася майже на 100%. Продукцію везуть здебільшого з Туреччини.
Зокрема, на полицях супермаркету "Ашан" кавун довгий коштує 38,60 грн/кг. Звичайний кавун вартує 29,60 грн/кг, але його зараз немає в наявності.
Ціна на кавун в супермаркеті "Ашан" (скрін)
А ось у супермаркеті "АТБ" кавун зараз зі знижкою коштує 24,95 грн/кг.
Ціна на кавун в супермаркеті "АТБ" (скрін)
На полицях "Novus" цінник на кавун стартує від 31,99 грн/кг.
Скільки коштує кавун в супермаркеті "Novus" (скрін)
Ціни на дині
Цінник на диню також не поспішає знижуватися. Так, на полицях "Ашан" її вартість 74,90 грн/кг (Узбецька) та сягає 84,90 грн/кг (Диня канталупа).
Ціна на диню (скрін)
В "АТБ" диня зараз продається за 53,95 грн/кг.
Скільки коштує диня в "АТБ" (скрін)
А от у "Novus" кілограм дині зараз зі знижкою коштує 49,99 грн.
Скільки коштує диня в супермаркеті "Novus" (скрін)
Раніше ми повідомляли, що херсонський кавун продали на аукціоні за 2 тисячі гривень.
Також ми писали, як правильно вибирати кавун, щоб він був солодкий.