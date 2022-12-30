У центрі Львова з'явиться унікальний ТЦ із зеленим простором. Ось як він виглядатиме

Що відомо про проєкт

Новий центр планують звести у межах площі Галицької та вул. Нижанківського. Частину вулиці зроблять пішохідною. Поки ідея на етапі громадських консультацій.

До слова, це не перша спроба розпочати будівництво на цій території. Проте зараз забудовник змінив початкову концепцію. Зокрема, збільшив кількість поверхів із двох до шести. Нову споруду планують збудувати на ділянці площею 0,1 га. Зараз там пустир й залишки фундаменту.

"Основою концепції є ідея не забудовувати територію повністю, а залишити кордонер, де зробити зелений простір. У самій будівлі могли би бути офіси, громадські заклади, заклади харчування тощо", - розповів Антон Коломєйцев, головний архітектор Львова.

Проєкт нового торгово-офісного центру (фото: візуалізація)

За його словами, концепція забудови території на вул. Нижанківського не передбачає житла.

До кінця року триватиме обговорення проєкту. Після цього депутати зможуть прийняти ухвалу про розроблення детального плану території. У концепцію забудовника можливо внесуть зміни, а остаточний проєкт винесуть на громадські слухання.

Проєкт нового торгово-офісного центру (фото: візуалізація)

Раніше повідомлялось, що ініціатор забудови ТОВ "Кіносвіт" отримав цю ділянку в оренду на 10 років ще в березні 2006 року. Тоді було дозволено реконструкцію приміщення будівлі колишнього кінотеатру "Україна". Натомість у 2013 році "Кіносвіт" розпочав незаконні роботи з будівництва ТРЦ.

Міська інспекція ДАБК тоді видала припис на припинення робіт, який компанія "Кіносвіт" оскаржила в суді. 2020 року Верховний Суд остаточно відхилив позов компанії. Втім з 2013 року будівельні роботи не проводились.

З "Кіносвітом" також судилась Львівська міська рада, щоб повернути собі земельну ділянку.

Проєкт кінотеатру, який мали побудувати на цій ділянці (фото: візуалізація)