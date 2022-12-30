В центре Львова появится уникальный ТЦ с зеленым пространством. Вот как он будет выглядеть

Что известно о проекте

Новый центр планируют построить в пределах площади Галицкой и ул. Нижанковского. Часть улицы сделают пешеходной. Пока что идея на этапе общественных консультаций.

К слову, это не первая попытка приступить к строительству на этой территории. Однако сейчас застройщик сменил первоначальную концепцию. В частности, увеличил количество этажей с двух до шести. Новое сооружение планируется построить на участке площадью 0,1 га. Сейчас там пустырь и остатки фундамента.

"Основной концепции есть идея не застраивать территорию полностью, а покинуть границу, где сделать зеленое пространство. В самом здании могли бы быть офисы, общественные заведения, заведения питания и т.д.", - рассказал Антон Коломейцев, главный архитектор Львова.

Проект нового торгово-офисного центра (фото: визуализация)

По его словам, концепция застройки территории по ул. Нижанковского не предполагает жилье.

До конца года будет продолжаться обсуждение проекта. После этого депутаты смогут принять решение о разработке детального плана территории. В концепцию застройщика возможно внесут изменения, а окончательный проект будет вынесен на общественные слушания.

Проект нового торгово-офисного центра (фото: визуализация)

Ранее сообщалось, что инициатор застройки ООО "Киносвіт" получил этот участок в аренду на 10 лет еще в марте 2006 года. Тогда была разрешена реконструкция здания бывшего кинотеатра "Украина". В 2013 году "Киносвіт" начал незаконные работы по строительству ТРЦ.

Городская инспекция ГАСК тогда издала предписание на прекращение работ, которое компания "Киносвіт" обжаловала в суде. В 2020 году Верховный Суд окончательно отклонил иск компании. Впрочем, с 2013 года строительные работы не проводились.

С "Киномиром" также судился Львовский городской совет, чтобы вернуть себе земельный участок.

Проект кинотеатра, который должны были построить на этом участке (фото: визуализация)