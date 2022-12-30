В центре Львова появится уникальный ТЦ с зеленым пространством. Вот как он будет выглядеть

В центре Львова планируется построить 6-этажный торгово-офисный центр с общественным пространством. В сети показали первые фото проекта нового сооружения.
Об этом сообщает ресурс Zaxid.net.
Новый центр планируют построить в пределах площади Галицкой и ул. Нижанковского. Часть улицы сделают пешеходной. Пока что идея на этапе общественных консультаций.
К слову, это не первая попытка приступить к строительству на этой территории. Однако сейчас застройщик сменил первоначальную концепцию. В частности, увеличил количество этажей с двух до шести. Новое сооружение планируется построить на участке площадью 0,1 га. Сейчас там пустырь и остатки фундамента.
"Основной концепции есть идея не застраивать территорию полностью, а покинуть границу, где сделать зеленое пространство. В самом здании могли бы быть офисы, общественные заведения, заведения питания и т.д.", - рассказал Антон Коломейцев, главный архитектор Львова.
По его словам, концепция застройки территории по ул. Нижанковского не предполагает жилье.
До конца года будет продолжаться обсуждение проекта. После этого депутаты смогут принять решение о разработке детального плана территории. В концепцию застройщика возможно внесут изменения, а окончательный проект будет вынесен на общественные слушания.
Проект нового торгово-офисного центра (фото: визуализация)
Ранее сообщалось, что инициатор застройки ООО "Киносвіт" получил этот участок в аренду на 10 лет еще в марте 2006 года. Тогда была разрешена реконструкция здания бывшего кинотеатра "Украина". В 2013 году "Киносвіт" начал незаконные работы по строительству ТРЦ.
Городская инспекция ГАСК тогда издала предписание на прекращение работ, которое компания "Киносвіт" обжаловала в суде. В 2020 году Верховный Суд окончательно отклонил иск компании. Впрочем, с 2013 года строительные работы не проводились.
С "Киномиром" также судился Львовский городской совет, чтобы вернуть себе земельный участок.
Проект кинотеатра, который должны были построить на этом участке (фото: визуализация)
Раньше мы делились фото стрельбища, которое планируют построить под Львовом.
Недавно мы сообщали, что в центре Киева планируют обновить общественное пространство.