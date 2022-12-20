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Із подіумом і спортивною зоною: у центрі Києві облаштують новий громадський простір

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Київ, Вівторок 20 грудня 2022 20:05
Із подіумом і спортивною зоною: у центрі Києві облаштують новий громадський простір Як виглядатиме новий простір на столичному Подолі (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Команда проєкту "Подільський дворик" показала візуалізацію змін вуличного та дворового просторів на перетині Ярославської та Волоської вулиць у Києві.

Про це повідомляє спільнота у Facebook "Подільський дворик".

Яким буде новий простір на Подолі

При розробці плану реорганізації вуличного простору взяли до уваги побажання місцевих жителів. До проєкту також долучились активісти та архітектори.

Розробники проєкту пропонують розмежували простір на перетині Волоської та Ярославської вулиць. Впорядкувати там паркування, встановити освітлення на сонячних батареях та лави для перепочинку.

У межах вуличного простору хочуть встановити інфостенди, а також велостійки.

Із подіумом і спортивною зоною: у центрі Києві облаштують новий громадський простірЗміни, які хочуть запровадити у вуличному просторі (Візуалізація: facebook/podilsky.courtyard)

Зміни дворового простору стосуватимуться адрес: вулиця Волоська 27, 29, 29А, 33, 34, вулиця Ярославська 28А, 28Б, 32, 32/33, 32А, вулиця Нижній Вал 39, 41.

У внутрішньому дворі хочуть облаштувати дитячий майданчик, висадити рослинність, а замість лав - встановити подіум як місце для відпочинку. Згідно з проєктом, на ньому залишать дерев’яні блоки, якими можна буде гратися, як конструктором.

Із подіумом і спортивною зоною: у центрі Києві облаштують новий громадський простірЗміни, які хочуть запровадити у вуличному просторі (Візуалізація: facebook/podilsky.courtyard)

Також на прохання місцевих жителів у дворах хочуть встановити спортивну зону - лазанку або фітнес-тренажери для літніх людей. Поки цю можливість доопрацьовують.

Ініціатори проєкту планують знести паркани у внутрішньому дворику та облаштувати посеред простору стежку, а біля неї розмістити хатинку для комах.

Із подіумом і спортивною зоною: у центрі Києві облаштують новий громадський простір

Із подіумом і спортивною зоною: у центрі Києві облаштують новий громадський простір

Зміни, які хочуть запровадити у вуличному просторі (Візуалізація: facebook/podilsky.courtyard)

Нещодавно ми повідомляли про те, що під Києвом на місці радянських недобудов планують звести новий ТЦ.

Раніше ми писали про те, що поблизу Вишгорода хочуть облаштувати новий сквер.

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