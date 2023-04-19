У центрі Києва забудовник руйнує історичну споруду ХІХ століття, щоб звести новий ТРЦ

Що відомо про історичну забудову

"Тижня два тому на сайті Київради вийшов допис про те, що місто в особі Департаменту охорони культурної спадщини КМДА продовжить боротьбу в судах за збереження Володимирської гірки від забудови. Противник - бізнесмен російського походження Дмитро Буряк. Останній хоче там спорудити ТРЦ і станцію канатної дороги", - йдеться у дописі.

Перов наголошує, що киянам є дійсно за що боротися, адже ця ділянка під забудову - це будівлі першої черги централізованого водогону Києва, зведені ще 1871-72 рр.

"Цілком унікальним є двоповерховий дерев'яний житловий будинок (на фото ліворуч) - це одна із небагатьох вцілілих дерев'яних будівель центрального історичного ареалу Києва. Зараз на ньому поступово почав зникати дах, що недвозначно вказує на наміри забудовника", - зазначає активіст.

Споруда розташована на Володимирівському узвозі поблизу Дніпра (фото: facebook/Дмитро Перов)

Також Перов додає, що надзвичайну цінність має старий фільтр, що розташований поруч.

"Місто має вдалий приклад реновації колишніх водопровідних споруд - 2003 р. у будівлі водогінної вежі (1876 р.) та резервуару чистої води (1909 р.), розташованих у Хрещатому парку, відкрито Водно-інформаційний центр (Музей води). Втім, якщо забудовнику вдасться виграти вирішальний суд - лишимося і без Гірки і без історії", - заявляє Перов.