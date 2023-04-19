В центре Киева застройщик разрушает историческое сооружение XIX века, чтобы построить новый ТРЦ

Что известно об исторической застройке

"Недели две назад на сайте Киевсовета вышло сообщение о том, что город в лице Департамента охраны культурного наследия КГГА продолжит борьбу в судах за сохранение Владимирской горки от застройки. Противник - бизнесмен российского происхождения Дмитрий Буряк. Последний хочет там построить ТРЦ и станцию канатной дороги", - говорится в сообщении.

Перов отмечает, что киевлянам действительно есть за что бороться, ведь этот участок под застройку - это здания первой очереди централизованного водопровода Киева, построенные еще в 1871-72 гг.

"Совершенно уникальным является двухэтажный деревянный жилой дом (на фото слева) - это одно из немногих уцелевших деревянных зданий центрального исторического ареала Киева. Сейчас на нем постепенно начала исчезать крыша, что недвусмысленно указывает на намерения застройщика", - отмечает активист.

Сооружение расположено на Владимировском спуске вблизи Днепра (фото: facebook/Дмитрий Перов)

Также Перов добавляет, что чрезвычайную ценность имеет старый расположенный рядом фильтр.

"Город имеет удачный пример реновации бывших водопроводных сооружений - 2003 г. в здании водопроводной башни (1876 г.) и резервуара чистой воды (1909 г.), расположенных в Крещатом парке, открыт Водно-информационный центр (Музей воды). Впрочем, если застройщику удастся выиграть решающий суд - останемся и без Горки и без истории", - заявляет Перов.