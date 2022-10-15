В центрі Києва діти влаштували "ігровий майданчик" у вирві від російської ракети (відео)

В центрі Києва, в парку Шевченка, куди потрапила одна з російських ракет, випущена під час масованого обстрілу 10 жовтня , діти влаштували свого роду ігровий майданчик.

На кадрах видно, що в теплий день багато мешканців столиці прийшли відпочити до улюбленого парку.

Дітлахам не так цікаві звичні гойдалки, як кількаметрова вирва після вибуху, що стався менше тижня тому.

"Якщо думали, що тут зупиниться життя. Хочу сказати, що дуже помиляються. Життя триває, діти лазять по ямі. Тепер це для них розвага. Хотіли налякати, зробили ще одну атракцію для дітей", - коментує кадри телеведучий.