В центре Киева дети устроили "игровую площадку" в воронке от российской ракеты (видео)

В центре Киева, в парке Шевченко, куда попала одна из российских ракет, выпущенная во время массированного обстрела 10 октября , дети устроили своего рода игровую площадку.

На кадрах видно, что в теплый день многие жители столицы пришли отдохнуть в любимый парк.

Детворе не так интересны привычные качели, как несколькометровая воронка после взрыва, произошедшего меньше недели назад.

"Если думали, что здесь остановится жизнь. Хочу сказать, что очень ошибаются. Жизнь продолжается, дети лазают по яме. Теперь это для них развлечение. Хотели испугать, сделали еще одну аттракцию для детей", - комментирует телеведущий кадры.