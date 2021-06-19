У центрі Житомира під асфальт провалилася вантажівка: фото інтиденту

У місті Житомирі під асфальт провалилася вантажівка. Сталося це біля 12-поверхового житлового будинку ("Шульц") під час ремонту покриття.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Андрій Близнюк , доцент кафедри журналістики університету ім. І.Франка.

Фото: у Житомирі вантажівка провалилася під землю (facebook.com/a.bliznjuk)

У коментарях користувачі пишуть, що це пішохідна частина. Також зазначають, що там вкладають новий асфальт, який і привезла машина. Однак перекриття не витримало, і машина провалилася.

"Тільки що біля 12-ти поверхівки на майдані Соборному під асфальт провалився вантажний автомобіль", - повідомив Близнюк.

Як видно на фото, комунальники обгородили попереджувальною стрічкою місце події. За попередніми даними, через інцидент ніхто не постраждав.

Так, інцидент стався зранку, 19 червня, на майдані Соборному. Як розповіли очевидці, вантажівка раптово повністю провалилась під землю.

Раніше ми повідомляли, що у Києві позашляховик провалився під асфальт в яму.

Також у Харкові дорожники кладуть асфальт прямо під зливою.