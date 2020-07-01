В центре Тернополя женщина пыталась украсть ребенка: видео происшествия

В Тернополе неизвестная женщина хотела украсть ребенка
В Тернополе в центре города неизвестная женщина попыталась украсть маленькую девочку. Инцидент произошел сегодня, 1 июля, утром на улице Шептицкого и попал на камеры видеонаблюдения.
На видео видно, как женщина в куртке, теплых сапогах и маске стоит возле входа в ломбард. В это время возле нее гуляла мама с ребенком. Пока мать разговаривала по телефону маленькая девочка немного выбежала в перед, и ее попыталась схватить неизвестная женщина.
Мать быстро среагировала и подбежала к своему ребенку. Неизвестная же испугалась и отошла быстро в сторону. Видео инцидента опубликовал Николай Голубев на своей странице в Facebook.
В Тернополе женщина хотела украсть маленькую девочку (видео: facebook.com/mykola.golubev.3)
При этом мужчина призвал всех родителей быть осторожными с детьми, поскольку бывают и такие случаи. Кто знает, что было бы с девочкой, если бы ее мать вовремя не среагировала.
В Тернополе женщина хотела украсть маленькую девочку (видео: facebook.com/mykola.golubev.3)
В комментарии к видео один мужчина написал, что женщина, которая попыталась схватить ребенка, живет в этом районе и она больная.
Пользователи сети также прокомментировали данный инцидент.
Скриншоты с Facebook
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Автор: Роман Мирончук