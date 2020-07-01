В центрі Тернополя жінка намагалася вкрасти дитину: відео події

В Тернополі в центрі міста невідома жінка спробувала вкрасти маленьку дівчинку. Інцидент стався сьогодні, 1 липня, вранці на вулиці Шептицького і потрапив на камери відеоспостереження.

На відео видно, як жінка в куртці, теплих чоботях і масці стоїть біля входу в ломбард. В цей час біля неї мама гуляла з дитиною. Поки мати розмовляла через телефон маленька дівчинка трохи вибігла в перед, де спробувала схопити невідома жінка.

Мати швидко зреагувала і підбігла до своєї дитини. Невідома злякалася і швидко відійшла в сторону. Відео інциденту опублікував Микола Голубев на своїй сторінці в Facebook.

У Тернополі жінка хотіла вкрасти маленьку дівчинку (відео: facebook.com/mykola.golubev.3)

При цьому чоловік закликав всіх батьків бути обережними з дітьми, оскільки бувають і такі випадки. Хто знає, що було б з дівчинкою, якби її мати вчасно не зреагувала.

У Тернополі жінка хотіла вкрасти маленьку дівчинку (відео: facebook.com/mykola.golubev.3)

У коментарі до відео один чоловік написав, що жінка, яка спробувала схопити дитину, живе в цьому районі і вона хвора.

Користувачі мережі також прокоментували даний інцидент.

А мені здається, що вона навмисно так одяглася. І маска рожева, тісно закриває обличчя (і це на вулиці в таку спеку) Тут явно щось не так. Обов'язково треба мамі звернутися в поліцію. Бо що може постраждати ще якась дитина;

Чому ж її ніхто не затримав??! Сьогодні у неї не вийшло, а завтра пропаде чиясь дитина... Байдужість зашкалює;

Шкода, що вона на мене не потрапила, я б їй зробила;

Якась дивна реакція у мами, так і пішла з телефоном у руках. Реакції не було ні в кого з людей;

А матуся навіть свою розмову не закінчила, так і пішла з телефоном, сподіваюся це було щось важливе, інакше б цю жінку можна було б затримати.

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, у Києві у мами з рук вихопили немовляти і увезли.

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