В центрі Тернополя жінка намагалася вкрасти дитину: відео події

У Тернополі невідома жінка хотіла вкрасти дитину
В Тернополі в центрі міста невідома жінка спробувала вкрасти маленьку дівчинку. Інцидент стався сьогодні, 1 липня, вранці на вулиці Шептицького і потрапив на камери відеоспостереження.
На відео видно, як жінка в куртці, теплих чоботях і масці стоїть біля входу в ломбард. В цей час біля неї мама гуляла з дитиною. Поки мати розмовляла через телефон маленька дівчинка трохи вибігла в перед, де спробувала схопити невідома жінка.
Мати швидко зреагувала і підбігла до своєї дитини. Невідома злякалася і швидко відійшла в сторону. Відео інциденту опублікував Микола Голубев на своїй сторінці в Facebook.
У Тернополі жінка хотіла вкрасти маленьку дівчинку (відео: facebook.com/mykola.golubev.3)
При цьому чоловік закликав всіх батьків бути обережними з дітьми, оскільки бувають і такі випадки. Хто знає, що було б з дівчинкою, якби її мати вчасно не зреагувала.
У Тернополі жінка хотіла вкрасти маленьку дівчинку (відео: facebook.com/mykola.golubev.3)
У коментарі до відео один чоловік написав, що жінка, яка спробувала схопити дитину, живе в цьому районі і вона хвора.
Користувачі мережі також прокоментували даний інцидент.
Скріншоти з Facebook
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Автор: Роман Мирончук