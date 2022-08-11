В центре российского Екатеринбурга появились флаги Украины (фото)

Так, утром горожане увидели украинскую символику на площади у Театра драмы, а также на гранитном шаре около здания регионального правительства РФ.

"Узнаваемое сочетание синего и желтого цветов нанесли на лестницу и гранитный шар не оставившие опознавательных знаков уличные художники", - говорится в публикации.

В центре Екатеринбурга появились изображения флага Украины (фото: e1.ru)

Отмечается, что никто из жителей Екатеринбурга не жаловался на появление изображений флага Украины - в местное УМВД никаких обращений в полицию не поступало.

В городской мэрии заявляют, что уже в курсе ситуации, и пообещали, что коммунальщики "очистят объект в ближайшее время".

Кто стал автором или авторами таких изображений украинских стягов около правительственного здания РФ и на театральной площади - неизвестно.

В Екатеринбурге появились флаги Украины (фото: e1.ru)