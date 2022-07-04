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Протестов в России не будет, они поддерживают эту войну, - Буданов

Новина українською →
Киев, Понедельник 04 июля 2022 12:11
Протестов в России не будет, они поддерживают эту войну, - Буданов Фото: начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Большинство россиян поддерживают войну в Украине, в том числе ракетные удары по гражданской инфраструктуре. Поэтому никаких протестов в России не будет.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

"Россия в основном поддерживает все эти действия. Это на самом деле так, не надо думать, что один Путин такой плохой, а все остальные просто не знают, что делать. Знают, очень четко знают и понимают. Возможно, это следствие долговременной пропагандистской работы с ними", - заявил он.

По словам Буданова, россияне в основном поддерживают все, что происходит в Украине, в том числе ракетные удары по мирным гражданам.

"Это же сейчас не трудно, у нас XXI век, откройте их паблики, просто комментарии почитайте, что они там пишут. Это же не пишет Путин или Патрушев, к примеру, нет. Они это поддерживают, поэтому никаких протестных настроений там не будет", - отметил глава украинской разведки.

Кроме того, Буданов считает, что подходящего момента для смены главы Кремля ждет экономическая элита, которая довольно сильно пострадала от войны в Украине.

Напомним, по словам главы украинской разведки, в Москве неоднократно угрожали всему миру ядерным оружием, однако они четко понимают, что использование этого оружия просто ускорит распад Российской Федерации.

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