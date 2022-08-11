У центрі російського Єкатеринбурга з'явилися прапори України (фото)

Так, вранці городяни побачили українську символіку на площі біля Театру драми, а також на гранітній кулі біля будівлі регіонального уряду РФ.

"Впізнаване поєднання синього і жовтого кольорів нанесли на сходи та гранітну кулю вуличні художники, які не залишили розпізнавальних знаків", - йдеться в публікації.

У центрі Єкатеринбурга з'явилися зображення прапора України (фото: e1.ru)

Зауважується, що ніхто з жителів Єкатеринбурга не скаржився на появу зображень прапора України - у місцеве УМВС жодних звернень в поліцію не надходило.

У міській мерії заявляють, що вже в курсі ситуації, і пообіцяли, що комунальники "очистять об'єкт найближчим часом".

Хто став автором або авторами таких зображень українських стягів біля урядової будівлі РФ і на Театральній площі - невідомо.

У Єкатеринбурзі з'явилися прапори України (фото: e1.ru)