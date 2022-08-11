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В центре российского Екатеринбурга появились флаги Украины (фото)

Новина українською →
Екатеринбург, Россия, Четверг 11 августа 2022 17:03
В центре российского Екатеринбурга появились флаги Украины (фото) Коллаж РБК-Украина: флаги Украины украсили центр Екатеринбурга в РФ
Автор: Владимир Костырин

В российском Екатеринбурге в центре города появились изображения флага Украины - сине-желтая символика была нанесена на ряде архитектурных объектов этой ночью.

Об этом 11 августа передает местное издание E1.ru.

Так, утром горожане увидели украинскую символику на площади у Театра драмы, а также на гранитном шаре около здания регионального правительства РФ.

"Узнаваемое сочетание синего и желтого цветов нанесли на лестницу и гранитный шар не оставившие опознавательных знаков уличные художники", - говорится в публикации.

В центре российского Екатеринбурга появились флаги Украины (фото)

В центре Екатеринбурга появились изображения флага Украины (фото: e1.ru)

Отмечается, что никто из жителей Екатеринбурга не жаловался на появление изображений флага Украины - в местное УМВД никаких обращений в полицию не поступало.

В городской мэрии заявляют, что уже в курсе ситуации, и пообещали, что коммунальщики "очистят объект в ближайшее время".

Кто стал автором или авторами таких изображений украинских стягов около правительственного здания РФ и на театральной площади - неизвестно.

В центре российского Екатеринбурга появились флаги Украины (фото)

В Екатеринбурге появились флаги Украины (фото: e1.ru)

Ранее сообщалось, что российские радиостанции два часа крутили Гимн Украины и знаменитую песню "Ой, у лузі червона калина".

Напомним, недавно в июле начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов высказался о вероятности протестов в России против войны.

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Российская Федерация флаг Украины Екатеринбург
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